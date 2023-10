Novo presidente e diretores da FIERN tomam posse para mandato 2023-2027

O empresário Roberto Pinto Serquiz Elias tomou posse na Presidência da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, em solenidade na noite desta quinta-feira (26), no Olimpo Recepções, com a transmissão de cargo por Amaro Sales de Araújo, que concluiu o mandato à frente da FIERN. Na ocasião, também foram empossados os demais integrantes da nova diretoria (ver abaixo os nomes dos empossados) para o período 2023-2027. No discurso de posse, Roberto Serquiz defendeu uma aliança no Rio Grande do Norte entre os Poderes constituídos que “vise a ampliação da infraestrutura”, um salto educacional e um estado eficiente para resgatar a capacidade competitiva do Estado.

O novo presidente da FIERN destacou também, durante o pronunciamento, a necessidade de uma reforma administrativa com medidas urgentes que busquem conter e otimizar despesas no sentido de permitir um novo fôlego financeiro para investimentos cruciais para o RN. Em seguida, apontou a necessidade de apoio dos Poderes e da sociedade nessa direção. Roberto Serquiz também afirmou que é preciso avanços em instituições licenciadoras e em regulamentação que melhorem o ambiente de negócio — como na legislação estadual sobre parceria público-privada, no descongestionando na capacidade de atendimento do Idema e na construção de uma política industrial [lei aqui mais sobre o pronunciamento do presidente da FIERN