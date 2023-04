Novo presidente do Igarn tem primeira reunião com equipe do Instituto

ASCOM/IGARN

Uma reunião, que contou com a presença de coordenadores e subcoordenadores do Instituto de Gestão das Águas do Estado do Rio Grande do Norte (Igarn), realizada nesta terça-feira (04) na sede do Instituto, marcou o início da transição da presidência do órgão, que tem como novo diretor-presidente, Engenheiro agrônomo, Paulo Sidney.

“Temos um olhar especial para a principal missão do Igarn que é a gestão das águas e a implementação política estadual de recursos hídricos definida pelo governo da professora Fátima Bezerra, o que compreende, a operacionalização da integração das águas do São Francisco no RN. Buscaremos cumprir nossa missão de forma a atender os anseios da sociedade, inclusive no tocante à celeridade dos processos de outorgas e licenças”, disse o novo diretor-presidente do Igarn.

Ele ainda ressaltou a importância da parceria com os outros órgãos que compõem o Sistema de Recursos Hídricos do RN.

“Daremos sequência ao trabalho que vem sendo realizado sob a liderança do secretário da Semarh, Paulo Varella, juntamente com os demais órgãos do sistema de recursos hídricos, Caern e Idema”, explicou.

O novo diretor-presidente do Igarn realizará um trabalho de transição com Auricélio Costa, que esteve presente à reunião de apresentação do corpo técnico do órgão e das ações já em andamento.

“É uma satisfação poder fazer a transição de informações do IGARN para o colega Paulo Sidney, que possui toda a competência para dar continuidade e avançar com as ações desenvolvidas no órgão”, disse Auricélio Costa.