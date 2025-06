Novo plano internacional de marketing turístico da Embratur destaca o RN como destino

O Rio Grande do Norte foi palco da apresentação do novo Plano Internacional de Marketing do Turismo do Brasil, chamado “Plano Brasis”. Construído em parceria com o Ministério do Turismo, Embratur e Sebrae, a iniciativa tem como objetivo ampliar o número de visitantes internacionais no país. A apresentação foi feita nesta segunda-feira (16), no Centro de Convenções de Natal, pelo presidente da Embratur, Marcelo Freixo, com a participação da governadora Fátima Bezerra.

A governadora destacou a importância da parceria para que o RN apareça cada vez mais na divulgação internacional. “Fazer com que o turista possa conhecer melhor o Rio Grande do Norte, mostrando aquilo que o Estado tem de tão atraente. Não é só o sol e mar”, disse. Ela citou a gastronomia, o turismo de aventura, cultural, histórico, religioso e o calor humano do povo como diferenciais.