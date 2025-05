Novo papa não será um ‘xerox’ de Francisco, diz cardeal Dom Odilo Scherer

“Descontinuidade, porque não é o mesmo Papa — é outro Papa. Continuidade, porque se trata do cuidado com a Igreja, com a ação da Igreja. As preocupações com a evangelização, com a missão, com a base… a base da Igreja é essa.”

Dom Odilo destacou que todos os papas têm uma missão própria, e que o próximo pontífice precisará “abrir caminhos e iniciar processos”, como fez Francisco — especialmente em temas como o Concílio Vaticano II e a Igreja sinodal, que prioriza escuta e participação.

Concílio Vaticano II : assembleia de bispos do mundo inteiro convocada pelo Papa João XXIII na década de 1960. O tema era renovação da Igreja.

: assembleia de bispos do mundo inteiro convocada pelo Papa João XXIII na década de 1960. O tema era renovação da Igreja. Igreja Sinodal: conceito que engloba ouvir mais leigos, fiéis, a comunidade em geral, e desconcentrar a Igreja dos muros do Vaticano.

“Um desses processos é colocar em prática o Concílio Vaticano II. E também a prática de uma Igreja sinodal. Isso precisa continuar”, disse Dom Odilo.