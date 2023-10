Novo Pac no RN será lançado amanhã pelo ministro Rui Costa

O ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Rui Costa, lança nesta segunda-feira (16), às 11h, no auditório Master da Escola de Governo, no Centro Administrativo, o Novo PAC no Rio Grande do Norte.

A solenidade contará com a presença da governadora Fátima Bezerra. Antes do lançamento do programa, o ministro visita a obra no KM 281 BR304, às 9h30, e participa de coletiva de imprensa, às 10h30, na Escola de Governo.

Todas as solicitações apresentadas pelo Governo do Rio Grande do Norte foram atendidas pelo Governo Federal, o que representa uma conquista significativa para o nosso estado.

Na ocasião, serão detalhadas as obras prioritárias que vão dinamizar a infraestrutura do estado e os investimentos federais previstos.

O evento será transmitido, ao vivo, por meio do link: https://youtube.com/live/tPG8z4mu0e4?feature=share