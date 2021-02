Novo lote da CoronaVac chega hoje ao RN

Nesta sexta-feira (05), o Rio Grande do Norte receberá mais um lote da vacina contra o novo coronavírus. Chega ao estado 46.800 doses da CoronaVac. O anúncio de mais uma remessa foi feito por Fátima Bezerra, governadora do estado, em suas redes sociais.

“Pessoal, passando aqui pra compartilhar com vocês que o Ministério da Saúde acaba de confirmar que chegará amanhã um novo lote de 46.800 doses da CoronaVac/Butantã no RN. Tão logo as vacinas cheguem ao Estado faremos a distribuição aos municípios para imunização de mais uma parcela da nossa população”, escreveu a gestora, em postagem feita há 12 horas. Esse é o terceiro lote que desembarca em solo potiguar.

Ela ainda destacou que continua cobrando do Governo Federal o envio de novas doses do imunizante. “Seguimos firmes cobrando do Governo Federal agilidade na aquisição de vacinas de enfrentamento à Covid-19. O que chegou até agora ainda está muito distante de atender a nossa população”, finalizou.