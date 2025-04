Novo exame anual do MEC vai avaliar qualidade dos cursos de medicina e selecionar alunos para residência

Um novo exame anual será realizado pelo governo federal para avaliar a qualidade do cursos de medicina no Brasil. A mesma prova também poderá ser utilizada por quem quiser tentar vagas de residência médica.

O Ministério da Educação (MEC) afirma que o novo Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) terá como objetivos:

avaliar a qualidade da formação médica oferecida por cerca de 300 cursos de medicina em 200 municípios do Brasil;

ajudar na seleção de alunos para cursos de residência médica por meio do Exame Nacional de Residência Médica (Enare), na modalidade acesso direto.

A estimativa é que participem 42 mil estudantes concluintes, além de médicos já formados que desejarem tentar vagas por meio do Enare (atualmente o Enare é a porta de entrada para 1/4 de todas as vagas de residência no país).

O cronograma prevê que a prova seja aplicada ainda em outubro deste ano e que os resultados estejam disponíveis no início de dezembro.

O Enamed vai utilizar matriz de referência e instrumentos de avaliação teórica desenvolvida pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Como será a prova?

A prova vai ser elaborada considerando as Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de Medicina, tendo matriz de referência e instrumentos de avaliação teórica desenvolvidos pelo Inep.

O Enamed terá 100 questões objetivas de múltipla escolha nas áreas:

Clínica Médica

Cirurgia Geral

Ginecologia e obstetrícia

Pediatria

Medicina da Família e Comunidade

Saúde Mental

Saúde Coletiva

Datas de inscrição

As inscrições de alunos concluintes serão feitas pelas instituições de ensino, via Enade, entre maio e junho.

Em julho serão abertas as inscrições individuais para médicos que desejarem utillzar a prova em processos de seleção para residência médica.

Público-Alvo:

Estudantes que estão concluindo o curso de medicina inscritos no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), que poderão indicar seu interesse em utilizar a nota da prova no processo seletivo do Exame Nacional de Residência Médica (Enare);

Outros interessados em participar do processo seletivo de programas de residência médica de acesso direto do Enare.

Futuro do Enamed: avaliação no meio do curso

De acordo com o ministro da Educação, Camilo Santana, a previsão é que o Enamed ganhe uma segunda etapa para avaliar os alunos que estão no meio no curso. Apesar da previsão, não há data para que essa nova etapa seja implementada.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que é necessário aumentar a avaliação para cobrar mais das faculdades.

“Todos nós sabemos que algo não está bem na nossa formação médica do nosso país. (…) Tem que ter um olhar sobre essa instituição formadora. Porque senão ela vai continuar faturando com suas mensalidades enquanto oferece uma baixa qualidade na formação”, afirmou Padilha.

Residência médica via Enare

O Exame Nacional de Residência Médica (Enare) é um processo conduzido pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Esberh).

De acordo Arthur Chioro, presidente da Esberh, em 2024 foram 162 instituições participando com a oferta de vagas em mais de 1,7 mil programas de residência, com 8,8 mil vagas. Ao todo, foram mais de 56 mil candidatos participantes.

“Essas vagas (via Enare) correspondem a 1/4 das bolsas de residência médica oferecidas no país”, afirma Chioro.

Segundo Chioro, com as mudanças e criação do Enamed, instituições privadas, estaduais, municipais e filantrópicas também poderão passar a utilizar as provas do Enare para seleção de alunos. Ele afirmou que há expectativa de que as secretarias municipais e estaduais de São Paulo passem a utilizar o exame federal já neste ano.