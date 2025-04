Novo CIOTS entra em operação em Mossoró com mais tecnologia e monitoramento avançado

A Prefeitura de Mossoró colocou em operação o novo Centro Integrado de Operações de Trânsito e Segurança Pública (CIOTS), que agora funciona na sede da Secretaria de Segurança, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito, na rua Felipe Camarão. Com estrutura mais ampla e equipamentos de última geração, o novo CIOTS reforça a segurança pública e a mobilidade urbana da cidade, permitindo um monitoramento mais eficiente das vias e auxiliando nas operações de segurança, defesa civil e trânsito.

Com câmeras de videomonitoramento estrategicamente posicionadas, o CIOTS tem capacidade de identificar veículos com queixas de roubo ou clonagem, além de auxiliar na vigilância de áreas críticas. A tecnologia embarcada nos equipamentos permite um zoom preciso, garantindo mais efetividade no acompanhamento de ocorrências e no suporte às forças de segurança. “O CIOTS está evoluindo junto com o município. Agora temos novos recursos para solucionar demandas diárias da população”, destacou Andrews Freitas, coordenador do centro.

Além da segurança pública, o novo CIOTS também desempenha um papel fundamental na mobilidade urbana. A central de monitoramento acompanha em tempo real a localização das viaturas da Guarda Civil Municipal e do trânsito, bem como as rotas dos ônibus do transporte coletivo. Isso permite uma melhor distribuição dos agentes e um atendimento mais ágil às ocorrências. “A tecnologia embarcada no CIOTS vai auxiliar na fiscalização, na engenharia viária e na melhoria do tempo de deslocamento das viaturas e ônibus”, explicou Luís Correia, diretor executivo de Mobilidade Urbana.

Outro destaque do novo CIOTS é a gestão do primeiro semáforo inteligente do Rio Grande do Norte, instalado no cruzamento da rua João Falcão com a BR-110, no bairro Vingt Rosado. O equipamento ajusta automaticamente os tempos dos sinais de acordo com o fluxo de veículos, garantindo mais fluidez no trânsito e reduzindo os congestionamentos. Além disso, o semáforo conta com câmeras que auxiliam na identificação de infrações e veículos suspeitos, reforçando a segurança viária da região.

A nova estrutura do CIOTS também abriga a central de atendimento da Defesa Civil (199), Guarda Civil Municipal (153) e Trânsito (156), garantindo um suporte unificado para emergências na cidade. Com esse novo formato de operação, Mossoró vem se consolidando como referência em segurança e mobilidade, utilizando sempre a modernidade para otimizar serviços e oferecer mais proteção à população.

A ampliação do CIOTS marca um avanço significativo para a cidade, garantindo mais eficiência na gestão do trânsito e na segurança pública. Com tecnologia de ponta e integração entre diferentes setores, o novo centro representa um passo importante para tornar Mossoró uma cidade mais segura e organizada, beneficiando diretamente toda a população.