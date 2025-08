Nova variante da Covid-19 é identificada em Natal, diz Sesap

A Secretaria Estadual de Saúde Pública do Rio Grande do Norte (Sesap) confirmou a circulação de uma nova variante da Covid-19 no estado. A linhagem XFG da variante Ômicron foi identificada em três pessoas no município de Natal.

É a primeira vez que essa linhagem é registrada no RN, segundo o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-RN), responsável pela análise genômica.

A variante XFG já foi detectada em 38 países e em estados como Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. A Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica essa linhagem como “sob monitoramento”.

De acordo com a Sesap, “não há sinais de maior gravidade da doença ou de impacto significativo na eficácia de vacinas e antivirais”.

A secretaria informou que, com o aumento recente de casos de Covid-19 no Brasil e no RN, é importante que pessoas com sintomas gripais reforcem os cuidados, como etiqueta respiratória, higienização das mãos e procura por atendimento médico.

Profissionais de saúde devem notificar os casos e solicitar coleta de amostras. Casos leves ou moderados devem ser registrados no sistema e-SUS Notifica. Casos graves, hospitalizações ou óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave devem ser inseridos no SIVEP-Gripe.

Segundo a Sesap, esses dados são usados para monitorar a situação epidemiológica e apoiar decisões das autoridades de saúde.