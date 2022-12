Nova suspeita de bomba: mochila é abandonada no Setor Hoteleiro Norte

Mais uma suspeita de bomba mobiliza forças de segurança do Distrito Federal nesta terça-feira (27/12). Uma mochila foi abandonada no Setor Hoteleiro Norte (SNH) por volta das 16h e o esquadrão antibomba da Polícia Militar precisou ser acionado. O Corpo de Bombeiros também acompanha a ação.

O objeto foi deixado na Quadra 5 do SHN, próximo ao depósito de gás de um dos hotéis, e deu início à Operação Petardo. Há grande movimento de autoridades hospedadas nas proximidades, por conta da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Testemunhas disseram que a funcionária de um dos hotéis do setor observeu o suspeito pelas câmeras de segurança. Ele teria deixado a mochila no jardim do hotel e saído do local caminhando.

Outros casos

O Metrópoles mostrou mais cedo que a PMDF atendeu um total de 12 ocorrências de suspeita de bomba neste ano na capital. Apenas nos últimos três dias, às vésperas da posse de Lula, foram quatro acionamentos. O chamado de hoje foi a 13ª ocorrência.

Em apenas cinco das 12 ocorrências anteriores atendidas pela PM neste ano os artefatos realmente eram explosivos. Nas outras situações foram falsas ameaças. De sexta-feira (23/12) a domingo (25/12), a Polícia Militar atuou em quatro casos do tipo. Em dois deles, havia bombas reais.

O caso recente que mais chocou ocorreu no último sábado (24/12). A PMDF recolheu um explosivo nas proximidades do Aeroporto Internacional de Brasília. Ele estava em um caminhão-tanque que iria para o terminal.

O responsável pela tentativa de ataque foi o empresário bolsonarista George Washington de Oliveira Sousa, 54 anos, que planejava cometer atentados em Brasília, como disse em depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Ele chegou a afirmar que estava “preparado para matar ou para morrer”. O empresário foi preso com arsenal composto por armas e explosivos, na véspera de Natal.

