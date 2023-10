Nova sede da Caern na cidade de Mossoró será no Centro

Estão em andamento as obras da nova sede da Caern em Mossoró, que está sendo erguida na rua Duodécimo Rosado no Centro, onde funciona atualmente a área operacional da Companhia. Serão investidos R$ 2,2 milhões e atenderá a um sonho antigo dos colaboradores de unir as equipes administrativa e operacional em um mesmo prédio. A previsão é que o serviço seja concluído em 18 meses. Além disto, os quatro escritórios de atendimento ao público de Mossoró passaram por reforma para garantir mais conforto e acolhimento aos clientes.

Quando pronta, a nova estrutura da sede da Caern Mossoró possibilitará aos colaboradores mais acessibilidade, adequação dos espaços e conforto em um prédio moderno. O galpão de materiais também passará por melhorias com substituição de piso, porta-paletes e reforma dos acessos.

Buscou-se um método construtivo prático que possibilitasse a redução de custos. O prédio está projetado com dois pavimentos em estrutura galpão (térreo e primeiro andar) com 675 m² cada. A sede terá sala de treinamento, espaço de alimentação, copa, sala de reuniões, vestiário feminino e masculino para atender todas as necessidades dos colaboradores.

Atualmente, a sede administrativa da Caern Mossoró funciona no bairro Bom Jardim e está com capacidade limitada.

Reforma de escritórios de atendimento ao público em Mossoró e no Oeste

A Caern vem reformando escritórios de atendimento para garantir mais conforto aos clientes e empregados. Em Mossoró foram reformados os escritórios Central, Santa Delmira, Aeroporto e está sendo concluída a reforma do escritório Alto de São Manoel. As reformas foram feitas nos escritórios de Felipe Guerra, Apodi, Baraúna, Campo Grande, Grossos, Tibau, Triunfo Potiguar, Caraúbas e Patu.