Nova diretora do DNOCS/RN é nomeada

O decreto que nomeia Carmen Lúcia Bairros dos Santos foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 13. O documento foi assinado pelo ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.

Carmen Lúcia é uma indicação do Partido Progressistas. No Rio Grande do Norte, é comandado pelos deputados João Maia e Neilton Diógenes.