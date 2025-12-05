Nova base em Caraúbas garante expansão do SAMU RN no Médio Oeste

A cidade de Caraúbas viveu um momento histórico do seu sistema de saúde público nesta sexta-feira (5). O município de 19 mil habitantes inaugurou sua base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU RN) e recebeu uma ambulância UTI móvel.

Presente na entrega da nova unidade, a governadora do Estado, Fátima Bezerra disse estar vivenciando um dos momentos mais felizes de sua vida.

“Eu queria pedir a vocês que hoje, amanhã, domingo, por onde vocês andarem nesse fim de semana, digam ao povo de Caraúbas que hoje é um dos dias mais felizes da professora Fátima Bezerra. Porque não existe felicidade maior do que a gente conseguir realizar sonhos. Sonhos, inclusive, que transformam as vidas das pessoas. Tem um significado muito profundo estar cuidando da saúde através dessa conquista civilizatória, de caráter humanitário, que é trazer a base descentralizada do SAMU para Caraúbas. Valeu a luta. Viva o SAMU! Viva o SUS!”, celebrou.

A ação é parte do plano de expansão do SAMU RN, a partir da parceria entre Governo do Estado, municípios e Governo Federal, que vai fazer com que a cobertura do serviço chegue a 100% do estado até março de 2026. A primeira etapa envolve 22 municípios do Oeste e do Alto Oeste potiguar.

A nova base foi montada pela Prefeitura de Caraúbas, como parte do sistema de financiamento conjunto entre Governo e municípios para a expansão do SAMU RN.

“Este momento de hoje, governadora, representa a concretização de um compromisso assumido e que está sendo cumprido pela senhora. Um sonho de toda a população. Muitos disseram que não ia acontecer e está aqui a prova. Meu agradecimento à senhora por tudo que tem feito pela nossa gente.”, agradeceu o prefeito de Caraúbas, Givago Barreto.

*Expansão do SAMU em Areia Branca*

Em Areia Branca, também foi uma tarde de celebração pela expansão do SAMU para a Costa Branca, com a entrega do Governo de uma nova ambulância UTI móvel e a inauguração da nova base do serviço, reformada pela gestão municipal.

“A prefeitura está entregando um espaço de muita qualidade, que se soma à nova ambulância entregue pelo Governo. Dá orgulho fazer parte desse momento tão importante para Areia Branca e o nosso estado“, destacou o secretário de saúde do RN, Alexandre Motta.

Após 14 anos de funcionamento do SAMU em Areia Branca, com a nova ambulância será a primeira vez que a região terá uma UTI móvel à disposição da população.

“Estou muito feliz. Em 2011 trouxemos a primeira ambulância, de suporte básico. Hoje, com esse suporte avançado na nossa cidade, ambulância nova e equipe completa, vamos viver um novo momento“, completou o prefeito Souza Neto.

Além de Caraúbas e Areia Branca, a região também terá novas bases ou bases expandidas em Apodi, com UTIs móveis, Grossos e São Miguel, com novas ambulâncias de suporte básico.