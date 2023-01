Notícias da Redação

EMENDAS

A falta de pagamento das emendas impositivas dos vereadores mossoroense por parte do prefeito Allyson bezerra coloca em dificuldade ONGs locais, como Casa de Apoio aos Pacientes com Câncer, Liga do Câncer, Abrigo de Mossoró e Apae, entre outros.

FÉRIAS

O Governo do RN anunciou, o pagamento do terço de férias aos profissionais da educação na folha de janeiro de 2023. Em relação aos professores, o terço de férias será calculado sobre 45 dias, sendo 30 dias pagos no mês de janeiro e 15 dias no mês de julho.

FEMURN

Prefeitos de várias regiões do estado elegeram o prefeito de Lagoa Nova, Luciano Santos (MDB), como presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte. O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra não teve interesse em fazer parte dessa Federação. Decisão errada.

CORPORATIVO

Nos primeiros dias da administração, o presidente Bolsonaro se vangloriava de ser o primeiro presidente da República a não usar o cartão corporativa da Presidência. Infelizmente, a verdade era outra, e a divulgação do uso indevido desse cartão está pipocando por toda parte.

APURAÇÃO

O Ministério Púbico de Contas pediu apuração sobre cartão corporativo e pediu o bloqueio de todos os cartões corporativos existentes, incluindo os que estão em posse dos atuais ocupantes do poder. Tudo precisa ser apurado.

COMPARAÇÃO

O governo federal tornou público os gastos com o cartão corporativo dos ex-presidentes da República entre 2003 e 2022. O cartão de gastos do governo é utilizado para pagamento de despesas materiais e prestação de serviços, como hospedagem, transporte e alimentação, por exemplo.

GOLPE

O ministro da Justiça Flávio Dino, afirmou que a minuta de decreto do golpe encontrada na casa do ex-ministro Anderson Torres estabelece uma conexão entre os atos golpistas que se iniciaram no dia 30 de outubro e os atos terroristas promovidos por bolsonaristas em Brasília no último domingo (8).

­­RESPONSABILIDADE

Do Gerson Camarotti, “O grande temor do entorno de Bolsonaro: até quando Anderson Torres vai matar no peito essa situação? E fica a segunda pergunta: quem passou para ele? Para aliados, quando Torres faz isso, ele também manda um recado: não vou aceitar ficar sozinho nessa.

COVID

Pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) alertaram hoje (13) para uma possível mudança no domínio das subvariantes Ômicron do SARS-CoV-2 em circulação no país, que pode significar o crescimento da linhagem XBB, que tem causado uma onda de infecções nos Estados Unidos.