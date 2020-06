ASFALTO

Mesmo com a pandemia do novo coronavirus a prefeitura de Mossoró continua asfaltando as ruas que precisam de atenção imediata. Ontem, a rua Jeremias da Rocha, no bairro Santo Antônio, recebeu camada de asfalto CBUQ, mais durável e de rápida aplicação.

ISOLAMENTO

As ações do Pacto pela Vida, uma parceria do Governo do RN com 75 municípios, começam a apresentar resultados. Na manhã de ontem, 08, a taxa de isolamento social era de 49,6%, um aumento de 7,5 pontos percentuais em relação à média dos últimos 15 dias, que foi de 42,1%.

DELEGACIA

A governadora Fátima Bezerra sancionou ontem, segunda-feira (8), em solenidade virtual, uma lei que institui uma delegacia virtual para o enfrentamento à violência contra a mulher.

BENÇÃO

Na próxima quinta-feira, 11, dia de Corpus Christi, as Unidades de Pronto Atendimento de Mossoró receberão a benção do Santíssimo Sacramento, com o objetivo de abençoar os locais, os profissionais de saúde e os pacientes que lá se encontrem.

VACINAÇÃO

A Secretaria de Saúde de Mossoró superou a meta de 90% dos grupos prioritários da 22ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza 2020. Até o momento foram aplicadas 86.457 doses, que representa uma cobertura de 91,15%.

DIVULGAÇÃO

O consórcio formado por órgãos de imprensa, Estadão, Folha de São Paulo, O Globo, G1, #Extra e UOL iniciaram, ontem, a divulgação de dados relacionados à pandemia Covid-19 no Brasil. O cidadão poderá dispor dos dados da imprensa e, também, do Ministério da saúde.

STF

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou ao Ministério da Saúde a retomada da divulgação, na íntegra, dos dados do covid-19 em balanços diários, como estava sendo feito anteriormente.

DADOS

Na primeira publicação, registrou 849 mortes registradas em 24 horas com o total de contaminados passando de 37 mil. Pelos dados do Ministério da Saúde, o número de óbitos ficou em 679, divergindo das informações fornecidas pelas Secretarias Estaduais de Saúde.

OCUPAÇÃO

Ontem à noite, Natal e Mossoró atingiram a ocupação integral dos leitos específicos para o combate à pandemia do novo coronavírus, significando avanço da doença no Estado e, também, a dificuldade de o sistema de saúde dar conta da demanda de pacientes.

DISPUTA

Enquanto isso, as redes sociais divulgam disputa médica entre os que defendem e os que combatem o uso da ivermectina como meio de combate ao Covid-19. Os paciente podem tomar o lado que achar mais conveniente para a sua situação.