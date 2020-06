PORCINA

O empresário Carlos Wizard, que assumiria a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos do Ministério da Saúde fez reuniões, prestou declarações e terminou não sendo nomeado para o cargo. Foi exemplo típico da viúva Porcino, aquela que foi sem nunca ter sido.

DESENCONTRO

No caos existente no Ministério da Saúde, em questão de horas foram divulgados números divergentes de casos e mortes de Covid-19. Primeiro, anunciou 685.427 infectados e 37.312 óbitos causados pela doença. Depois, 691.758 pacientes e 36.455 mortes.

DESCRÉDITO

Tribunal de Contas da União, Câmara dos Deputados e o Conselho Nacional de Secretários de Saúde decidiram elaborar um painel próprio para divulgação das estatísticas do Covid-19 no Brasil. O Conass passou a divulgar os dados coletados pelo Conselho desde ontem à noite.

NÚMEROS

A decisão do governo em determina ao Ministério da Saúde a sonegação de dados sobre a Covid-19 terminou por estimular o surgimento de bancos de dados paralelos, que poderá resultar em tremenda confusão sobre os números divulgados.

VÍTIMAS

Dados da Universidade Johns Hopkins o novo coronavírus já infectou mais de 7 milhões de pessoas no mundo e tirou a vida de 400 mil. O Brasil está em segundo lugar em número de contaminados e o terceiro em relação às mortes.

RESPONSABILIDADE

Hoje pela manhã, pelo Twitter, o presidente Bolsonaro criticou prefeitos e governadores que, segundo ele, tentam deslegitima-lo e atrapalhar a governança. São forças “nada ocultas”, afirmou.

DESCREDENCIAMENTO

A crise provocada pelo Covid-19 atinge de cheio às confecções no Rio Grande do Norte. A Cia. Hering anunciou o descredenciamento de algumas empresas na Região do Seridó, que aposta suas fichas na fabricação de máscaras de proteção.

CARAÚBAS

O prefeito Juninho Alves, de Caraúbas, decretou lockdown na cidade a partir da próxima quarta-feira (10), por um período de 06 dias, quando a situação no município será reavaliada.

IVERMECTINA

A prefeitura de Natal inicia, hoje, a distribuição da Ivermectina como preventivo contra o Covid-19. Os que contraírem a doença poderão receber o coquetel de ivermectina, hidroxicloroquina e azitromicina.

MULTA

O Governo do RN estabeleceu multas para quem descumprir o decreto do isolamento social mais rígido. A mais branda é de R$ 50 e a mais severa chega a R$ 2 mil, para quem acender fogueiras na realização de festejos juninos.