GIRÃO

Nas redes sociais de Mossoró a informação de que a prefeita Rosalba Ciarlini esteve com o deputado federal General Girão, incluindo a sucessão mossoroense na conversa. Girão foi auxiliar de Rosalba quando governadora e como prefeita de Mossoró.

ACORDOS

Faltando pouco mais de quatro meses para o primeiro turno das eleições, os acordos não prosperam entre os partidos oposicionistas. Entretanto, os acertos acontecem até mesmo no dia das convenções.

AEROPORTO

A nova crise enfrentada pelos administradores do Aeroporto Dix-sept Rosado, em Mossoró, coincide com a crise enfrentada por toda parte. No Brasil, a demanda despencou 94% em abril e as grandes empresas amargando grandes prejuízos.

NORDESTE

O Observatório do Nordeste para Análise Sociodemográfica da Covid mostra que o Covid-19 atinge 79,7% dos municípios do semiárido nordestino, onde os municípios registram ao menos um caso confirmado da doença.

FERIADOS

A governadora Fátima Bezerra enviou mensagem à Assembleia Legislativa proposta de lei que autoriza o Executivo a antecipar, por decreto, os feriados estaduais, a exemplo do que fizeram outros governadores.

URUAÇU

O governador de São Paulo adotou medida semelhante, mas em conjunto com municípios e Estado. No RN, o feriado estadual que resta é o dos Mártires de Uruaçu e Cunhau comemorado em 03 de outubro.

ADIAMENTO

O presidente do TSE, ministr4o Luís Roberto Barroso confirmou aos presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais que as eleições municipais serão adiadas, possivelmente para 15 de novembro no primeiro turno e 6 de dezembro nos municípios onde houver segundo turno.

ALONGAMENTO

Para maior segurança sanitária aos eleitores, deverá haver um aumento de quatro horas no horário de funcionamento das seções eleitorais. Tradicionalmente a votação é iniciada às 08 horas e encerrando às 19 horas. O início será às 07 horas e o encerramento às 20 horas.

TRE

Na próxima quarta-feira (10) serão escolhidos os nomes dos desembargadores Gilson Barbosa e Judith Nunes para, além de dois suplentes, para nova direção do Tribunal Regional Eleitora. Como a desembargadora Judith completará 75 anos em dezembro, não completará o biênio.

TESTES

Enquanto governadora e prefeitos encontram dificuldades para a aquisição de testes para Covid-9 para a população, A Assembleia Legislativa e a Codern estão disponibilizando a sorologia para todos servidores que realizam trabalhos presenciais.

WEINTRAUB

O ministro da Educação vai depor, hoje à tarde, como convocado, na Polícia Federal. O ministro Celso de Mello, do STF, negou recurso apresentado pelo ministro, para adiar esse depoimento no inquérito sobre suposto crime de racismo contra chineses.

PORNOGRAFIA

A Polícia Federal deflagrou, hoje (4), a Operação Storage, no combate à difusão de pornografia infantojuvenil através da internet no RN. 35 policiais cumprem 7 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal nas cidades de Natal, Extremoz e Mossoró.