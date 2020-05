D. TEREZA

Faleceu ontem, em seu apartamento, no Rio de Janeiro, Dona Tereza Maia, viúva do ex-governador Tarcísio Maia, ex-senador José Agripino, diplomata Otto Maia e empresária Ana Sylvia.

MOSSORÓ

Antes de ser eleito para cargos eletivos, Tarcísio Maia atuou como médico pediatra, em Mossoró, residindo na rua Dionísio Filgueira, esquina com a rua Meira e Sá. A coluna presta sinceras condolências aos familiares.

COVID

Ao mesmo tempo que registra o dobro de falecimentos por conta do Colvid-19, a Sesap/RN informa o recebimento de 80 respiradores para o tratamento da virose. Metade dos aparelhos ficará em Natal e os outros 40 para os demais hospitais da rede estadual.

FALECIMENTOSMais dois médicos morreram no Rio Grande do Norte em decorrência do novo coronavírus. Um profissional faleceu no domingo, no Hospital Santa Catarina e outra médica na tarde de ontem, no Hospital São Lucas, todos em Natal.

LEITE

Fornecedores do programa do leite ao estado ameaçam suspender a entrega caso o governo não coloque em dia o débito que já ultrapassa as cinco quinzenas. Isso acontecendo, será mais um problema somado às dificuldades trazidas pela pandemia do coronavírus.

FÁBIO

Deputado federal Fábio Faria desmentiu que tenha sido procurado por representantes do governo federal reclamando do fato de o SBT reproduzir o vídeo da reunião presidencial com ministros, liberada pelo ministro Celso Melo.

CANCELAMENTO

Pelas informações, ele teria sido o intermediário para que o sogro, Silvio Santos, atendesse á solicitação do governo federal, fazendo com que uma programação inteira da SBT fosse cancelada, deixando surpresos os funcionários da empresa responsáveis pelo programa.

UTI

O Rio Grande do Norte amanhece nesta terça-feira com todos os leitos de UTIs ocupados, dificultando a sobrevida dos que são contaminados pelo Covid-19. Os novos leitos abertos na emergência estão sendo insuficientes para o quadro instalado da pandemia.

IGREJA

Os bispos do Rio Grande do Norte foram sábios em adiar a abertura dos templos religiosos. O vigário de Mossoró, padre Flávio de Melo, justificou que “a Igreja é vida, e não transmissora de vírus”. Certamente, pessoas reunidas, rezando e cantando, seriam propagadoras do vírus.

SUBNOTIFICAÇÃO

Autoridades sanitárias dizem que para cada morte provocada pelo Covid-19, uma pode estar subnotificada. A taxa de subnotificação de casos pode ser 655% maior em relação ao número de infectados seis pacientes não notificados para cada um confirmado.

STF

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, negou às 23h15 de segunda-feira, 25, o pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro para ter acesso ao depoimento do empresário Paulo Marinho, que será ouvido nesta terça, 26, no Rio de Janeiro.

PF

A Polícia Federal se encontra em uma situação delicada, vendo o risco de ser acusada de abafar eventuais crimes cometidos pelo presidente da República, de um lado, ou de agir em represália às interferências no órgão.