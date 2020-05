MOSSORÓ

Estudo publicado pela Sudene aponta Mossoró como a cidade mais vulnerável ao Covid-19 no estado do Rio Grande do Norte, situação facilitada pela situação geográfica entre duas capitais e ponto de transição entre o litoral e o sertão.

BATALHA

Aumenta a discussão entre os que defendem o isolamento rigoroso como forma de evitar a contaminação pelo coronavirus e os que defendem o retorno imediato ao emprego, por conta do aumento do número de desempregados no país.

LEITOS

Os leitos públicos em UTIs estão chegando ao nível de ocupação total. Restam alguns leitos em hospitais privados que precisam ser contratados, de imediato, pelo poder público. A demora nessa decisão poderá custar mais algumas vidas para o Covid-19.

FISCALIZAÇÃO

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria de Saúde, vai intensificar a fiscalização no comércio do centro da cidade para cumprimento de Decreto Municipal que visa minimizar os impactos do novo coronavírus.

POLÍCIA

Uma grande ação está programada para acontecer nos próximos dias, sob orientação da prefeitura de Mossoró, com parceria da Polícia Militar, Guarda Municipal, Policia Ambiental e Corpo de Bombeiros. As datas das fiscalizações já estão definidas e não serão divulgadas.

INFLUENZA

O setor Municipal de Imunizações da Secretaria Municipal de Saúde, deu início ontem à 2ª etapa da 3ª e última fase da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, tendo como grupos prioritários os professores de instituições públicas e privadas, e adultos de 55 a 59 anos de idade.

CONTAMINAÇÃO

Mais dois governadores de estado estão contaminados pelo Coronavírus. Paulo Câmara, governador de Pernambuco e Antônio Denarium de Roraima informaram que testaram positivo para o novo coronavírus.

CONSULTAS

No Rio de Janeiro, o prefeito Crivella determinou o fechamento das Unidades Básicas de Saúde (UBS), por conta do coronavírus. Está mantido apenas o ambulatório de pré-natal. Em Natal, o vereador Sueldo Medeiros defende o uso da telemedicina no sistema público de saúde.

SAÚDE

O presidente Bolsonaro tem dito a interlocutores que não tem pressa em nomear um novo ministro da Saúde. O general Eduardo Pazuello permanecerá no cargo, como interino, até pacificar a instituição de um protocolo para o uso da cloroquina.

LOCKDOWN

O JUIS Luiz Alberto Dantas Filho não recebeu a ação judicial do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Rio Grande do Norte, Sindsaúde, que pedia o lockdown em todo estado. Decidiu pelo seu arquivamento.