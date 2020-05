COMUNICAÇÃO

A governadora Fátima Bezerra transferiu à equipe da Secretaria de Saúde a responsabilidade de comunicação sobre a evolução do novo coronavírus no Rio Grande do Norte, tanto o registro dos novos casos como as providências adotadas para conter a epidemia.

PREFEITOS

Comportamento semelhante ao da governadora vem sendo adotado pelos prefeitos das principais cidades do estado, como Natal, Mossoró e Parnamirim, onde a população não tem conhecimento da realidade em seus municípios.

STYVENSON

O senador Styvenson Valentin admite concorrer ao governo do estado, nas próximas eleições. Aposta no desgaste da governadora Fátima Bezerra que, acredita, não conseguirá manter a imagem de boa administradora, sobretudo na recuperação das finanças pós coronavírus.

EDUCAÇÃO

O Governo Fátima Bezerra acertou com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do RN as diretrizes para o novo piso salarial do magistério potiguar. O pagamento será parcelado, com 3 no mês de junho, 3 em outubro e 6,3 em dezembro, totalizando 12,84%.

CAERN

Depois de apresentar balanço negativo por vários meses, a diretoria da CAERN comemora o lucro obtido em 2019. Os números reais apresentam receita de R$ 668,7 milhões e lucro de R$ 28, 8 milhões. Foi a primeira vez que aconteceu em 50 anos de existência da CAERN.

ROGÉRIO

O ministro Rogério Marinho encontra-se, desde ontem, em Natal. Receberá em audiência os prefeitos de Natal, Álvaro Dias e de Parnamirim, Rosano Taveira, que procuram obter recursos junto ao governo federal para obras de saneamento.

RECURSOS

Ontem, o Ministério da Economia autorizou a liberação de R$ 30 milhões para obras estruturantes no RN, como a construção do Viaduto do Gancho de Igapó, Entroncamento BR 226 e Entroncamento BR 101 (Reta da Tabajara).

CHOQUE

Nos últimos dias, o ministro Rogério Marinho entrou em choque com o ministro Paulo Guedes por conta do projeto Plano Pró-Brasil que teve orientação do ministro potiguar, mas a desaprovação do ministro da economia.

REGULARIZAÇÃO

No Rio Grande do Norte, 44.375 eleitores entraram com pedidos de alisamento eleitoral (primeiro título), transferência ou regularização de situação eleitoral junto ao Tribunal Regional Eleitoral do RN.

CLOROQUINA

Pesquisas científicas confirmaram que a cloroquina não traz benefícios no tratamento do novo coronavírus, colocando um ponto final sobre a discussão da matéria. No Brasil, o presidente Bolsonaro, sem orientação técnica, defendia com entusiasmo o uso do medicamento.

ISOLAMENTO

Com a pressão do presidente Bolsonaro pela suspensão do isolamento social por conta do Covid-19, no Rio Grande do Norte aumenta o número de usuários no post #RN Livre, “Diga não ao lockdown”.

DRAMA

A realidade mostra duas situações diferentes. De um lado, a pressão contra o isolamento. Do outro, famílias desesperadas com a morte de entres queridos em leitos de hospitais cada vez mais lotados.