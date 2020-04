LIVE

Dando sequência às lives que realiza durante a quarentena, a ex-deputada Larissa Rosado debaterá hoje, às 18:15, com o doutor em Ciências Humanas, Ailton Siqueira. O tema será “Sociedade pós pandemia”.

CONVOCAÇÃO

A Câmara Municipal de Mossoró convocou o suplente Naldo Feitosa (PSC) para assumir a vaga temporariamente aberta pelo vereador João Gentil (Rede), que assumiu a Secretaria de Exporte e Lazer do município de Natal. A posse ocorrerá hoje, às 10 horas da manhã.

FUNCIONALISMO

Justificando a diminuição das receitas municipais, por conta da pandemia do novo coronavírus, a prefeita Rosalba Ciarlini anunciou pagamento escalonado dos salários dos servidores públicos municipais no mês de abril.

PRORROGAÇÃO

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira de Souza, decidiu prorrogar as atividades presenciais legislativas de 30 de abril para 29 de maio, esperando que, até essa data, a situação esteja normalizada no estado.

CAUTELA

o secretário adjunto da Secretaria Estadual de Saúde, o médico Petrônio Spinelli não esconde sua preocupação com o crescimento de casos confirmados de Covid-19 no estado. Afirma que ainda não é hora de flexibilização do isolamento social – recomendado para evitar a proliferação do vírus.

APOIO

O Petrônio Spinelli disse ser necessário maior apoio do Governo Federal na liberação de recursos e envio de equipamentos de proteção individual (EPIs) e para instalação de UTIs, como respiradores. Até o momento, o RN recebeu apenas R$ 30 milhões

COBRANÇA

Deputados estaduais do RN cobram da governadora Fátima Bezerra atuação mais incisiva em alguns municípios no combate ao novo coronavírus. Entre os pedidos mais urgentes, urgência na ampliação do atendimento médico em Pau dos Ferros, Apodi e Caraúbas.

MINI-PRONTUÁRIO

O deputado Gustavo Carvalho (PSDB) apresentou projeto de lei na área da saúde, e voltado aos Direitos do Consumidor, para que os pacientes tenham o direito de receber o mini prontuário com a relação dos itens que foram utilizados no atendimento médico.

POLÍTICA

O presidente Bolsonaro entendeu que, para sobreviver no cargo, terá que apelar para antigos métodos da política. E negocia com o “Centrão” a ocupação de cargos em autarquias e empresas públicas que possuem mais de R$ 10 bilhões livres para investimentos em 2020.

AMPLIAÇÃO

O Diário Oficial da União de ontem, (29) traz novo decreto presidencial que amplia as atividades consideradas essenciais a serem executadas durante a pandemia pela covid-19. Entre elas, serviços de locação de veículos e de radiodifusão de sons e imagens.

ANTECIPAÇÃO

Na véspera das eleições de 1985, candidato a prefeito de São Paulo, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso pousou em foto para a imprensa, sentado na cadeira do alcaide. Foi derrotado e Jânio Quadros foi quem tomou conta da cadeira.

PRECIPITAÇÃO

Na última terça-feira (27), foi a vez de Alexandre Ramagem, indicado pelo presidente Bolsonaro para a Diretoria Geral da Polícia Federal. Antes de assumir, fez reunião virtual com os 27 superintendentes estaduais para, no dia seguinte, ter a posse cancelada por ato do Supremo Tribunal Feder