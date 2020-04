PRORROGAÇÃO

O Governo do RN prorrogou as regras de restrição do funcionamento do comércio até, pelo menos, até o próximo dia 5 de maio, quando será reavaliada a possibilidade de retomada das atividades normais. Quanto às aulas na forma presencial, deverão retornar no dia 31 de maio.

LIBERAÇÃO

O novo Decreto permite a reabertura de padarias, serviços de podologia, construção civil, tecidos, aviamentos, armarinhos, materiais de suprimentos agrícolas, oficinas de máquinas e equipamentos agrícolas, serviços de locação de máquinas, equipamentos e bens tangíveis, serviços de higiene pessoal, incluindo barbearias, cabeleireiros e manicures.

NÚMEROS

Até ontem à noite o número de casos pelo coronavírus no mundo era superior a 2,7 milhões, com 184 mil óbitos e 785 mil pessoas curadas. No Rio Grande do Norte, acendeu a luz de alerta com o registro de 3 mortes pelo coronavírus registrados nas últimas 24 horas.

IMPEACHMENT

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia incomoda o presidente da República, Jair Bolsonaro. Em 2016, Eduardo Cunha usou a caneta para deflagrar um processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Hoje, essa caneta está com Maia.

RENDIÇÃO

O presidente Bolsonaro não resistiu e sucumbiu à pressão política dos parlamentares. Negociou cargos do governo com principais representantes da velha política, a maioria do “Centrão”, para evitar derrotas no Congresso Nacional.

CÂMARA

A mudança radical de posição de Bolsonaro visa enfrentar o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E, largou a posição de “antipolítico” e agora aparece como aliciador do apoio de figuras como Roberto Jefferson e Valdemar da Costa Neto, símbolos da “velha política”.

FICÇÃO

Para o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, a pandemia do coronavírus, que já atingiu mais de 2,5 milhões de pessoas em todo o mundo, está sendo utilizada para a implementação de um plano comunista, o qual ele chama de “comunavírus”.

RESPIRADORES

A Justiça Federal determinou a entrega de 14 ventiladores pulmonares adquiridos pelo Estado à empresa Intermed Equipamento Médico Hospitalar LTDA, licitados, mas com entrega suspensa por requerimento do Ministério da Saúde.

ENTREGA

Em sua decisão, o juiz federal Magnus Delgado determina a entrega imediata, caso os equipamentos estejam em posse da Intermed e, caso já tenham sido entregues à União, o Governo Federal deverá fazer o repasse dos 14 respiradores ao Rio Grande do Norte.

MÉDICOS

Quando demitiu os médicos cubanos o presidente Bolsonaro não imaginava enfrentar uma pandemia como a do coronavírus. Estados e municípios têm encontrado dificuldades na contratação de profissionais de saúde, com 3.668 vagas para médicos não preenchidas.

ABSURDO

Contaminado pelo covid-19, foi preciso determinação judicial para que o prefeito de Encanto, Atevaldo Nazário da Silva permaneça em isolamento social por 14 dias, sob pena de multa pessoal de R$ 1.000,00 por cada descumprimento.

VACINA

A Alemanha iniciou os primeiros testes clínicas de uma vacina contra o novo coronavírus, com a aprovação de testes em voluntários de uma vacina desenvolvida pela empresa alemã BioAntech e o grupo americano Pfizer.

INSEGURANÇA

Na entrevista de ontem do “Gabinete da Crise”, o ministro Nelson Teich, respeitado nos meios científicos, reclamou das perguntas dizendo que só está no cargo há cinco dias. Acontece que o coronavírus, no país, não vai conceder prazo para que ministros saibam o que fazer.

ABERTURA

Todo e qualquer isolamento social precisa ser bem planejado. Em São Paulo, 73% dos leitos de UTI estão ocupados. Em Manaus, a saúde colapsou. O governador do Pará disse temer que Belém seja uma nova Manaus. No Ceará, o governador Camilo alerta que ainda é hora de aumentar o rigor.