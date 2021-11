CANDIDATURA

Na madrugada de hoje, entrevistado no Programa do Bial, o ex-ministro Sérgio Moro assumiu sua candidatura à presidência da República: ‘Estou preparado para assumir a liderança de um projeto de governo’, declarou.

AGRIPINO

Está confirmado. O ex-senador José Agripino Maia será o presidente do partido União Brasil no Rio Grande do Norte. A deputada federal Carla Dickson articulava para ficar com esse comando.

PESQUISA

A governadora Fátima Bezerra continua liderando as pesquisas para o governo do estado. Segundo o instituto Seta, na pesquisa estimulada a governadora tem 33,6%, seguida por Carlos Eduardo com 22,6%. Na espontânea Fátima tem 33% e Carlos Eduardo 22,6%.

BOLSONARO

A pesquisa do Instituto Seta foi aplicada entre os dias 9 e 11 de novembro. O presidente Bolsonaro continua perdendo pontos em sua aprovação, com seu governo sendo desaprovado por 64,4% dos brasileiros.

LULA

Nessa mesma pesquisa, o ex-presidente Lula tem 44,9% das intenções de voto, contra 25,6% do presidente Jair Bolsonaro. O ex-ministro Sérgio Moro já ocupa o terceiro lugar nas intenções de votos, com 5,5% da preferência popular.

SENADO

Na pesquisa para o Senado, o atual senador Jean Paul Prates que é candidato à reeleição está em quarto lugar, com 6.9% das intenções de votos, atrás de Garibaldi Filho com 17,9, Fábio Faria com 9,6% e Rogério Marinho com 8,7%.

ALLYSON

O prefeito de Mossoró, que se encontra em Brasília, reclama da falta de apoio de deputados federais e senadores em suas visitas aos ministérios. Por esse motivo, apoiará o vereador Lawrence Amorim na disputa pelo cargo, nas eleições de 2022.

BRASÍLIA

O vereador Lawrence Amorim decidiu acompanhar o prefeito em sua viagem à Brasília, tomando parte em algumas das audiências ministeriais, não devendo participar de possíveis encontros do prefeito com representantes da bancada federal.

AULAS

Finalmente a secretaria municipal de Educação de Mossoró estabeleceu o retorno às aulas presenciais em suas escolas. As aulas presenciais serão retomadas no próximo dia 22, inicialmente em 47 escolas. Em 2022, haverá o retorno integral a todas as escolas municipais.

PL

Discussão entre os filhos de Bolsonaro com o presidente do PL, Waldemar da Costa Neto, teria sido o motivo do adiamento da filiação do presidente da República ao partido. O deputado Eduardo Bolsonaro queria o comando da legenda em São Paulo, o que foi negado por Waldemar.

SESC

O programa Saúde Mulher Sesc, em parceria com a Prefeitura de Mossoró, realizou vários exames de mamografias e preventivos uterinos, durante a campanha nacional “Outubro Rosa”.