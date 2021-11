ALIANÇAS

O ex-prefeito Carlos Eduardo vem apresentando bom desempenho nas pesquisas eleitorais, mesmo sem haver definido o cargo majoritário que disputará. Fábio Faria e Fátima Bezerra gostariam de tê-lo na coligação como candidato ao Senado.

PREVIDÊNCIA

A Assembleia Legislativa autorizou o Governo do Estado a utilizar, a título de empréstimo, cerca de um bilhão de reais do orçamento do Fundo da Previdência Estadual. Foi no final do governo Rosalba Ciarlin, mas continuou na administraçao Robinson Faria. Lamentavelmente, não se fala na devolução dos recursos, levando a acreditar em possível calote.

PAGAMENTOS

O empréstimo aprovado pela Assembleia teve por finalidade o pagamento do funcionalismo público estadual. Isso permitiu à governadora utilizar cerca de R$ 250 milhões e colocar a folha em dia, mas Robinson, em seus quatro anos de gestão, mesmo lançando mão de R$ 750 milhões, deixou-a atrasada em quatro meses.

TRANSPORTES

Com o objetivo de auxiliar a manutenção da linha de transportes urbanos em Mossoró, a prefeitura municipal assumiu o compromisso de investir R$ 220 mil, até fevereiro do próximo ano. As linhas de ônibus concorrem com os mototaxistas e táxi na modalidade Uber.

AUMENTO

O governo federal sinaliza aumento de 22% na conta da energia elétrica, logo no início de 2022. Quanto aos combustíveis e gás de cozinha o anúncio da elevação de preço é dispensado, pois está acontecendo rotineiramente, dependendo do preço internacional e da alta do dólar em relação ao real.

INSEGURANÇA

O medo toma conta da população, quando se fala em segurança. Ambulâncias do SAMU, por exemplo denunciam simulação em pacientes deitados no asfalto para assaltarem a equipe. Em Natal, na Zona Norte, funcionários da Cosern foram assaltados enquanto realizavam instalação elétrica em uma residência.

MÁSCARAS

O Ministério da Saúde admite que o uso de máscaras pode ser abolido nos municípios onde a vacinação atingir 70% de imunização com a segunda dose. É preciso conscientizar os faltosos para que compareçam aos postos de saúde e tomem essa providência.

PRÉVIAS

A votação para a escolha do candidato a presidente da república nas prévia doa PSDB, no próximo dia 21, pode ser realizada pela internet. Entretanto, cerca de 50 convencionais do Rio Grande do Norte compraram passagens aéreas para participarem ao vivo, em Brasília, dessa mobilização.

SACOLAS

A prefeitura de Natal determinou a retirada de 300 faixas publicitárias colocadas irregularmente nas ruas da cidade. A Secretaria de meio Ambiente e Urbanismo de Natal entregou o primeiro lote de “faixas e barriletes” para a Ong Motivar para fabricação de sacolas ecológicas, com renda para investimento na própria ONG.

DESCULPAS

Em seu blog na Tribuna do Norte, Anelly Medeiros registra um fato curioso: O juiz Natan Figueredo Oliveira, da 5ª Vara Mista de Sousa, na Paraíba, fez questão de se desculpar ao decidir sobre um mandado de segurança contra ato praticado pelo prefeito da cidade de Uiraúna pelo fato de o caso ter tramitado dez anos e sete meses antes do julgamento.