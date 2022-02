SENADO

O presidente Jair Bolsonaro esteve no RN e não anunciou o nome do seu candidato ao Senado. Por outro lado, os ministros Fábio Faria e Rogério Marinho mostraram sinais de entendimento. Conversaram antes, em Brasília e deixaram claro que não haverá rompimento no sistema bolsonarista por conta da escolha entre um dos dois.

EZEQUIEL

Pressionado para disputar o cargo de senador, ao lado da governadora Fátima Bezerra, Ezequiel continua irredutível. Não aceita concorrer ao cargo porque tem compromisso com o ministro Rogério Marinho e cumprirá a palavra empenhada. “É de minha índole. Não me sentiria em paz com minha consciência se tomasse posição diferente¨, disse.

PRÓS

O presidente nacional do PROS, Eurípedes Jr, trabalha incansavelmente para fortalecer o partido. Ontem, esteve em Natal, pela terceira vez consecutiva, conversando com lideranças políticas locais. Sempre acompanhado do presidente regional no RN, Dr. Jaime Calado. Eurípedes Jr deixa claro que o PROS não tem interesse nas eleições majoritárias nem nas de deputado estadual.

APOIO

O ex-presidente Lula deu carta branca à governadora Fátima Bezerra para a escolha do candidato ao Senado. Com isso, o nome o senador Jean Paul será substituído pelo ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo, com maior densidade de votos na capital do estado, reforçando a candidatura de Fátima à reeleição, mesmo que não aumente a votação do próprio Lula.

INSATISFAÇÃO

O apoio de Fátima Bezerra a Carlos Eduardo como candidato ao Senado está abalando as estruturas do PT no RN. A deputada federal Natália Bonavides (PT), que defende a reeleição de Jean Paul ao Senado, estaria se articulando com integrantes do partido sobre a possibilidade de sair do PT e assinar ficha em outra legenda de Esquerda, como a Rede Sustentabilidade, PV ou o Psol.

AUDIÊNCIA

Sem quórum para aprovar a mensagem de aumento da alíquota previdenciária para os servidores do município, o prefeito Allyson foi obrigado a sentar com os vereadores e com representantes do sindicato dos servidores públicos do município. Adota posição diferente da que assumiu quando votou contra mensagem semelhante encaminhada pela governadora do estado.

FINANCIAMENTO

Como a lei eleitoral determina o pagamento em dobro da cota do Fundo Eleitoral, muitos candidatos a cargos legislativos estão inscrevendo esposas e/ou filhas para disputarem cargos nas eleições de 2022. O objetivo é ter acesso a uma cota maior da cota eleitoral para o financiamento de suas próprias campanhas. A prática servirá de incentivo ao nepotismo.

FEDERAÇÃO

O Supremo Tribunal Federal aprovou, por larga maioria de votos, a constitucionalidade da Federação, para as próximas eleições. Alguns partidos já anunciaram que não recorrerão a essa estratégia. Outros, com ideologias semelhantes deverão utilizar esse recurso, como é o caso do PT, PCdoB, PSB e PV.

ROBINSON

O Tribunal de Contas do Estado do RN reprovou as contas do governador Robinson Faria. Como a decisão do TCE tem caráter apenas opinativo, não impedindo uma possível candidatura, o TCE enviou o processo ao Ministério Público para eventuais problemas judiciais, caso a assembleia Legislativa rejeite o parecer do Tribunal.

AGRESSÃO

Pela primeira vez na história do Brasil, um presidente da República visita um estado e agride o seu governador. Foi assim com o presidente Bolsonaro que acusou a governadora Fátima Bezerra de criar dificuldades para a construção da Barragem de Oiticica. Segundo ele, a governadora estimulou a permanência de famílias que residiam no local, atrasando o organograma da construção. A governadora Fátima respondeu ao presidente.