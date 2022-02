Notas da redação

CANDIDATURA

A vereadora Larissa Rosado esteve em Natal mantendo contatos políticos em torno de sua candidatura a deputado federal. Larissa tem sido procurada por amigos, sobretudo em Mossoró, que reclama da falta de um representante mais atuante na Câmara dos Deputados.

COLIGAÇÕES

Larissa também conversou sobre sucessão estadual e candidaturas ao Senado. Ainda não está definida em relação a nomes que disputarão esses cargos, aguardando a definição do PSDB sobre as alianças. A decisão sobre federações ainda não foi confirmada pelo STF.

OPOSIÇÃO

Faltando apenas nove meses para as eleições, a oposição continua patinando na escolha de um nome para enfrentar a governadora Fátima Bezerra, candidata à reeleição. Admitindo que surja um nome e que seja vitorioso, além de novo governador, o estado poderá estar escolhendo um novo líder político.

RACHA

O prefeito Allyson Bezerra enfrenta dificuldades com sua bancada na Câmara Municipal. Um novo bloco foi criado, sendo formado pelos vereadores Tony Fernandes (SD), Carmem Júlia (MDB), Omar Nogueira (Patriota), Isaac da Casca (DC), Lamarque Oliveira ( PSC) e Paulo Igo (SD).

DIÁLOGO

Intitulado “Diálogo e Respeito”, o bloco mostra o que os vereadores querem do prefeito. Somando os quatro vereadores da oposição com os seis do novo bloco parlamentar, a conclusão é que o prefeito Allyson, hoje, conta com treze parlamentares. Mesmo sendo maioria, não há garantia de tranquilidade em relação às votações do Executivo.

BOMBEIRO

O deputado estadual Ezequiel Ferreira, presidente da Assemblei Legisltiva, tem sido interlocutor importante para o entendimento final entre os ministros Fábio Faria e Rogério Marinho. É possível que a pacificação entre os dois seja anunciada na próxima semana.

NOMINATA

Esse é o nome mais ouvido, nos últimos dias, entre os políticos que pretendem disputar mandatos eletivos nas eleições de 2022. A relação de candidatos é apresentada aos interlocutores e uma constatação pode ser observada logo de saída. É que um mesmo nome está fazendo parte de várias listas quando, na verdade, só pode ser registrado em uma única convenção partidária.

BOLSONARO

O presidente da República encontra-se no Rio Grande do Norte para participar da cerimônia da chegada das águas do rio São Francisco, em sua primeira etapa, no trecho do rio Piranhas/Assú. Em sua passagem por Mossoró terá encontro com os produtores de sal do estado.

MOSSORÓ

O segundo trecho IV, do Rio Apodi/Mossoró, não tem previsão para iniciar as obras. Nesse trecho, que beneficiará municípios da Região Oeste, as águas entrarão no RN na altura das cidades de Luís Gomes e Major Sales, até o Reservatório Angicos. Os 115,3 km do rio Apodi/Mossoró serão finalmente perenizados.

GREVE

Com larga experiência em lutas sindicais, a governadora Fátima Bezerra sabia, por antecedência, que os professores não aceitariam o fatiamento da implantação do novo piso salarial dos professores, reajustado em 33,24% pelo Governo Federal. Também não aceitam a justificativa de dificuldades para o cumprimento da lei, por se tratar de ano eleitoral.