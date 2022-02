DESISTÊNCIA

O deputado estadual Manoel Cunha Neto, Souza (PSB) comunicou sua decisão em não disputar a reeleição. Alegou problemas de saúde e o desejo de dispensar mais atenção à família. Com a decisão, Areia Branca eo Rio Grande do Norte perdem um grande representante.

MUJICA

Em sua declaração, o deputado Souza encerra suas palavras citando o ex-presidente do Uruguai, José Alberto Mujica, conhecido popularmente como Pepe Mujica: “Triunfar na vida não é ganhar, é se levantar e começar de novo”.

MDB

Enquanto o STF não define sobre a constitucionalidade das federações, os candidatos a cargos eletivos evitam anunciar posições envolvendo alianças partidárias. É o caso do MDB/RN. Está indeciso em compor uma chapa com Fátima Bezerra ou com um candidato oposicionista.

WALTER

O deputado federal Walter Alves (MDB) é considerado como alternativa como candidato a vice-governador, tanto pela oposição como ao lado da governadora Fátima Bezerra. O pai, ex-senador Garibaldi Alves, será candidato a deputado federal pelo partido.

SENADOR

A escolha do deputado Walter Alves como candidato a vice-governador na chapa de Fátima Bezerra vai ficando mais difícil, à medida que se confirma o apoio da governadora ao ex-prefeito Carlos Eduardo Alves como seu candidato ao Senado.

CONFIANÇA

Existe outro problema para a possível candidatura de Walter Alves a vice-governador. Teoricamente, sendo reeleita, Fátima renunciaria ao governo para tentar o Senado. Nesse caso, é mais confiável ter Antenor Roberto como governador do estado.

CORAGEM

Os petistas que não aceitam a absorção de Carlos Eduardo Alves na campanha lembram as eleições de 2018, com prefeito de Natal pedindo votos para Bolsonaro e sua esposa, Andréa Ramalho, atacando o modelo de Governo do PT.

ARRUDA

Morreu neste sábado (5), o médico José Arruda Fialho, um dos fundadores e ex-presidente da Unimed Natal, aos 79 anos, vítima do câncer. Foi em sua gestão que Dr. Arruda trouxe a Unimed para Mossoró, realizando o primeiro encontro com médicos locais em prédio da praça Bento Praxedes.

NEY

Em seu artigo de hoje, republicado neste site, o ex-deputado Ney Lopes ressalta a importância do trabalho do ministro Rogério Marinho e do governo Jair Bolsonaro na construção da Barragem de Oiticica e na chegada das águas do São Francisco ao RN.

JUSTIÇA

Ney Lopes faz justiça aos que antecederam Bolsonaro e Marinho, lembrando Aluísio Alves, Itamar Franco, Abelírio Rocha, Rômulo Macedo, Alexandre Firmino, e Fernando Bezerra, todos com papel fundamental para que o projeto fosse construído.

ALGODÃO

Nosso estado poderá voltar a ser um grande produtor de algodão. Um grupo cearense, o Santana Textil, está adquirindo uma área de 20 mil hectares entre Felipe Guerra e Apodi para implantar projeto de agricultura irrigada de algodão.

MAÍSA

A área de 20 mil hectares pode ser comparada à área agrícola da Maísa, que virou assentamento rural, sendo transformada em grande projeto agroindustrial dos anos 70, para produção de caju.

TRANSPOSIÇÃO

Com a perenização do rio Apodi, a estimativa da Secretaria da Agricultura é de que as áreas para agricultura passem dos atuais 5 mil hectares para 10 ou 20 mil hectares. Integrada à Barragem Armando Ribeiro Gonçalves e à Barragem do Umarí, a segurança hídrica do Oeste está assegurada.