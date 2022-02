COMPENSAÇÃO

A governadora Fátima Bezerra conversa com os aliados para compensar o senador Jean Paul Prates com uma eleição de deputado federal. Caso o deputado Ezequiel não aceitar, o ex-prefeito Carlos Eduardo será o escolhido.

REAÇÃO

Pelo seu comportamento mais moderado, o nome do deputado Ezequiel tem menos resistências que o ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo, que é visto com desconfiança pelos petistas tradicionais.

ANTENOR

O vice-governador, Antenor Roberto, não tem força política suficiente para garantir sua manutenção na chapa majoritária. Como Jean Paul poderá disputar a Câmara dos Deputados, poderá ser-lhe oferecido uma eleição à Assembleia Legislativa.

INSATISFAÇÃO

O presidente estadual do PT, Júnior Souto, ficou responsável pela nota reprovando as declarações do senador Jean Paul sobre a dificuldade em disputar sua reeleição. Considera a discussão pública indesejável e deve permanecer em nível partidário.

GARIBALDI

O ex-senador Garibaldi Alves justifica sua ausência direta nas articulações para a escolha das chapas majoritárias nas próximas eleições. O deputado Walter Alves, seu filho, tem conduzido as negociações, com aprovação total do pai.

PREOCUPAÇÃO

Os presidentes de partidos políticos estão incomodados com o fato de o STF, e não o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ter de definir os julgamentos que envolvem assuntos partidários e eleições com recorrência.

DECISÃO

A semana termina sem que haja a definição sobre quem será o candidato a senador apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. Os aliados do ministro Rogério Marinho apostam que Bolsonaro oficializará o apoio em sua visita ao estado, no próximo dia 9.

ÁGUAS

Na próxima quarta-feira, o presidente Bolsonaro estará no Rio Grande do Norte para a programação que marcará a chegada das águas da transposição do Rio São Francisco ao Estado pelo Ramal Piranhas/Açu. O evento será em Jardim de Piranhas.

PASSAPORTE

Em Natal, o desembargador Virgílio Macedo Jr., do TJRN, acatou o recurso da Prefeitura e suspendeu a exigência do passaporte vacinal nos estabelecimentos comerciais acima de 100 pessoas, centros comerciais, shoppings, bares e restaurantes em Natal.

INDEFINIÇÃO

A convivência com a pandemia, dois anos após o seu surgimento, tem permitido que os Poderes constituídos, geralmente exercidos por ocupantes alheios à atividade médica, decidam sobre o que é permitido ou o que é proibido em relação aos cidadãos.