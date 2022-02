PREVIDÊNCIA

Como presidente da Câmara Municipal e aliado incondicional do prefeito Allyson Bezerra, o vereador Lawrence Amorim será elemento importante para a aprovação da mensagem governamental que aumenta de 11% para 13% a alíquota de desconto para a Previdência Municipal. Lawrence é candidato a deputado federal, e poderá sofrer desgaste acentuado.

AUDIÊNCIA

Os vereadores de oposição conseguiram aprovar a realização de uma audiência pública para discutir a adequação, como diz o prefeito Allyson, da alíquota de cobrança para a previdência municipal. Ainda não se sabe o que essa audiência resultará de benefício para o servidor, mas a iniciativa é oportuna.

RECURSOS

Não se tem notícias sobre os R$ 50 milhões que o ministro Fábio Faria anunciou ter trazido para Mossoró e qual será o destino de sua aplicação. Ninguém quer que o dinheiro permaneça sem aplicação, como acontece com os recursos deixados pela administração anterior.

SENADOR

O ex-prefeito Carlos Eduardo Alves deverá ser o candidato a senador da governadora Fátima Bezerra. O senador Jean Paul quer disputar a reeleição, mas não vem encontrando respaldo no partido para demover a governadora dessa decisão.

VICE-GOVERNADOR

Antenor Antunes também não deverá ser novamente o candidato de Fátima na disputa pela reeleição. Continua a insistência para que o deputado Walter Alves aceite ser seu companheiro de chapa, faltando somente alguns acertos para que o martelo seja batido.

INSATISFAÇÃO

Os petistas tradicionais estão inconformados com essas modificações na chapa majoritária do partido para as eleições deste ano. O ex-presidente Lula, por outro lado, deixou com a governadora Fátima a decisão para a composição dessa estrutura política.

LEITOS

Com a elevação do número de leitos, a ocupação das UTIs pediátricas para tratamento da Covid-19 no Estado caiu para 69%, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde. Na semana passada o número era de 83%.

EÓLICAS

Com 194 parques já em funcionamento, o Rio Grande do Norte é o maior produtor de energia eólica no país, com os principais centros de eólica nas regiões de João Câmara, Mossoró e Arei Branca. A posição geográfica do estado apresenta condições para os bons ventos necessários a essa atividade.

ACERTO

O ministro Fábio Faria estaria disposto a um entendimento com o colega ministro Rogério Marinho sobre a disputa ao cargo de senador. Ao que parece, Rogério apoiaria o ex-governador Robinson Faria para a Câmara dos Deputados e, em troca, Fábio não seria candidato a nenhum cargo eletivo nas eleições deste ano.

ENTENDIMENTO

Sem maior alarde, o senador Jean Paul e o vice-governador Antenor Roberto articulam aliados do PT e do PCdoB para evitar que Carlos Eduardo Alves seja o candidato da coligação governista ao Senado e Antenor não seja substituído por outro aliado que caia de paraquedas.