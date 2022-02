BOMBA

A negativa em conceder os 33% de aumento aos professores municipais é uma bomba tão poderosa nas mãos do prefeito de Mossoró, tão explosiva quanto o aumento de 3% no desconto da alíquota da previdência de todo servidor público mossoroense.

MEDO

Os vereadores que apoiam o prefeito Allyson Bezerra deverão aprovar o aumento contra os servidores em regime de urgência. Querem evitar que permaneçam em posição de desgaste por um tempo maior.

OUTDOORS

Os servidores municipais já se mobilizam para a confecção de outdoors com a foto dos vereadores que votarem contra a classe. A cobrança maior ficará quando da próxima eleição municipal, quando a maioria deles tentará a reeleição para o cargo.

CONVERGÊNCIA

As articulações para a candidatura do deputado Ezequiel Ferreira ao governo do estado poderão trazer o prefeito Allyson Bezerra para o palanque do PSDB. Tudo dependerá da acomodação entre os ministros Rogério Marinho e Fábio Faria.

BENES

O deputado federal Benes Leocádio, que havia anunciado anteriormente sua disposição de disputar o governo do estado pelas oposições, declarou que abre mão de sua pretensão e que apoiará Ezequiel Ferreira para disputar o cargo. Ressaltou que sempre deixou claro que abriria mão da candidatura, caso surgisse um nome com melhores condições eleitorais.

FAVORITISMO

Fala-se que o ministro Rogério Marinho tem a preferência do presidente Bolsonaro. Fábio teria sido tentado pelo presidente a disputar o cargo de deputado por São Paulo, mas não aceitou. Prefere apoiar o pai, ex-governador Robinson, na campanha para deputado federal, no RN.

VIAGEM

Ontem, o ex-governador Robinson Faria viajou à Brasília. Foi acompanhar o andamento de processo no TSE que aguarda julgamento e que impede sua candidatura. O TER-RN tornou-o inelegível, pelos próximos oito anos, pela prática de abuso de poder econômico e político nas Eleições de 2018.

ALVES

Até o momento, não se conhece a conversa entre Garibaldi Filho e Walter Alves com os partidos de oposição. O que se sabe é que tem demorado a definição da governadora Fátima Bezerra em relação à composição do PT com o MDB.

CANDIDATURA

A verdade é que o ex-senador Garibaldi Filho está insatisfeito com a reação de petistas como as deputadas Natália Bonavides e Izolda Dantas. Por esse motivo, poderá continuar na oposição, indicando o deputado Walter Alves como candidato a vice-governador.

ENDURECIMENTO

O senador Jean Paul Prates não está disposto em abrir sua candidatura à reeleição em favor de Carlos Eduardo. E exige retratação pública do ex-prefeito de Natal sobre tudo que disse sobre Lula, Fátima e PT. Sem isso, não se sentirá bem no partido, afirmou.

ESCANTEIO

Como em política as mudanças podem acontecer rapidamente, o nome de Carlos Eduardo, que parecia despontar com favoritismo como candidato ao governo do estado ou ao Senado, de um instante para outro está ficando em “canto de carroceria.” Mas, tudo pode mudar.

PROGRAMA

O ex-deputado Henrique Alves apresentará programa político diário, com o nome, Conversa com o Povo. Não aceitou a sugestão de utilizar o nome antigo, “Falando Francamente”, por lembrar mais o ex-senador Garibaldi, que foi seu apresentador por um certo tempo.