MARCA

No instante em que assinar o decreto aumentando a alíquota da previdência municipal de 11% para 14%, o prefeito Allyson Bezerra será lembrado, pelo resto da vida com o prefeito que, em Mossoró, aumentou a cota da previdência para os servidores.

REJEIÇÃO

Não surpreendeu a rejeição de líderes oposicionistas estaduais à candidatura do ex-prefeito Carlos Eduardo ao governo do estado. Estão nesse grupo o ministro Rogério Marinho (PL), o deputado Ezequiel Ferreira (PSDB) e o prefeito de Natal, Álvaro Dias (PSDB).

ENTENDIMENTO

Esses líderes oposicionistas entendem que Carlos Eduardo vem adiando o entendimento por estar conversando com a governadora Fátima Bezerra em termos de uma candidatura ao Senado, na chapa situacionista.

OBSTÁCULO

Para a disputa ao Senado, a governadora Fátima analisa a possibilidade de manter o atual senador Jean Paul Prates, convencer o deputado Ezequiel Ferreira a disputar o cargo e o próprio Carlos Eduardo. A preferência dos aliados é pela reeleição de Jean Paul.

DIFICULDADES

O governo federal dificulta a vida de governadores de oposição. O Banco do Brasil é denunciado por segurar a concessão de crédito para esses estados. O governador de Alagoas Renan Filho, recorreu ao STF para tentar liberar recursos para seu Estado.

ESCOLAS

Os estados voltarão às aulas presenciais e de forma obrigatória. Em alguns, sendo obrigatória a apresentação de comprovante de vacinação contra a Covid-19 nas escolas estaduais. As crianças têm o direito de ir à escola e o direito à saúde a à volta segura.

SEGURANÇA

A situação atual é diferente do que aconteceu em 2020 e 2021. Os professores estão vacinados com a 3ª dose e os adolescentes com duas. As crianças não serão prejudicadas, pois os pais têm 60 dias para regularizar a situação ou a escola comunicará o Conselho Tutelar e o Ministério Público.

FEDERAÇÃO

A Executiva Nacional do Cidadania reunirá seus membros em Brasília, na próxima terça-feira (1º), para discutir as eleições nos estados e analisar a criação de uma federação partidária junto com o PSDB, para as eleições deste ano.

PRAZOS

As federações partidárias devem obter registro de estatuto até seis meses antes das eleições, mesmo prazo para que qualquer legenda esteja registrada e apta a lançar candidatos. De acordo com resolução do TSE os partidos têm até 2 de abril para formalizar a aliança.

DRONES

Em muito pouco tempo o atendimento aos pedidos de alimentação poderá ser entregues por delivery via drone. A empresa IFood, que recebeu autorização da Angência Nacional de Aviação Civil (Anac) para esse tipo de entrega.