RETORNO

As eleições de 2022 poderão significar o retorno de candidatos que foram excluídos, pelos eleitores, mas que se mostram decepcionados com os nomes eleitos com o discurso falacioso de “o novo na política”.

NACIONAL

Esse acontecimento não será exclusividade no Rio Grande do Norte. O brasileiro, como um todo, mostra impaciência com a administração de gestores e desempenhos nos Poderes Legislativos.

REELEIÇÃO

Sabe-se que haverá renovação significativa na bancada federal, incluindo a única vaga de senador que será disputada. A dúvida é se os antigos figurantes voltarão a ocupar os cargos eletivos ou se a renovação continuará se processando.

VOLTA

O ex-senador Garibaldi Alves e o ex-deputado Henrique Eduardo anunciaram suas candidaturas à Câmara dos Deputados. O ex-senador José Agripino é o presidente o União Brasil que, indiscutivelmente, será um dos mais forte do país.

LARISSA

Em Mossoró, a ex-deputada estadual Larissa Rosado, atualmente exercendo o cargo de vereador, trabalha sua candidatura a deputado federal, alegando a falta de representantes verdadeiramente comprometidos com a Região de Mossoró.

DESPRESTÍGO

A classe política mossoroense está tão distantes das decisões estaduais que nenhum nome é sequer lembrado como companheiro de chapa do candidato a governador ou até 2º suplente de senador.

INBSATISFAÇÃO

A sociedade brasileira está insatisfeita não apenas com seus representantes políticos, como também com as associações de classes, sindicatos e outras entidades civis.

POLARIZAÇÃO

Em nível presidencial não deverá haver surpresas, ou novidades. Bolsonaro, que foi o “novo” polariza com o ex-presidente Lula, “o velho”, sem que outros nomes ocupem espaço significativo. É claro, pode haver mudanças, mas está difícil.

PREVI

Opositor radical ao projeto de adequação na Previdência Estadual, quando deputado estadual, o prefeito Allyson confirma o envio à Câmara Municipal projeto que aumenta de 11% para 14% a alíquota de cobrança para a Previ.

CULPA

Para não perder o discurso do governo Allyson Bezerra, os dirigentes da Previ afirmam que, na verdade, “essas adequações (aumento de alíquota) deveriam ter sido implantadas no governo passado que preferiu ignorar a obrigação”.

INTERNET

O ministério da Educação pretende minimizar os efeitos da pandemia da covid-19 e anunciou a transferência de R$ 3.5 bi a Estados e o Distrito Federal para a garantia de acesso de alunos e professores de educação básica à internet.