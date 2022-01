AUMENTO

O prefeito Allyson Bezerra quer aumentar o valor da contribuição do servidor público municipal ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais, PREVI, passando de 11% para 14%. Haverá reação do servidor.

ANTECIPAÇÃO

Sempre ao lado do prefeito, que lhe prometeu apoio em disputa à Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara Municipal, Lawrence Amorim antecipou a abertura do ano legislativo para possibilitar a votação mais rápida dessa reforma.

CONFRONTO

Com a decisão da vereadora Larissa Rosado em concorrer à Câmara dos Deputados os mossoroenses assistirão novamente à radicalização entre seus eleitores e os do deputado Beto Rosado, para garantir maior votação aos seus candidatos.

REPRESENTAÇÃO

A verdade é que não somente em Mossoró, mas por todo Rio Grande do Norte, há uma reclamação permanente em relação às Bancadas Estadual e Federal, que não correspondem às expectativas dos eleitores.

PESQUISA

O Ipespe divulgou sua pesquisa da segunda quinzena de janeiro de 2022. Sem surpresa, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva domina os cenários do voto estimulado. O pré-candidato petista pode levar em primeiro turno.

NÚMEROS

Os votos estimulados de primeiro turno apontam Lula com 44%, seguido por Bolsonaro (24%), Moro (8%), Ciro (8%), Doria (2%) Tebet, Vieira e Pacheco em 1%, além de D’Ávila (0%). Lula, Bolsonaro e Doria mantiveram o índice. Moro caiu um ponto. Ciro Gomes subiu um.

ADIAMENTO

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, autorizou a prorrogação da medida que aprova o trabalho remoto da Corte. Assim, a rotina no STF seguirá na modalidade on-line até o fim de fevereiro.

TRANSPARÊNCIA

Desde que decidiu ser candidato a presidente da República, o ex-juiz Sérgio Moro tem sido cobrado a dar explicações sobre sua trajetória na iniciativa privada. E prometeu divulgar seus rendimentos no período em que atuou na consultoria americana Alvarez & Marsal.

RECUO

O prefeito Álvaro Dias recuou em sua decisão de proibir o carnaval promovido por entidades privadas. Assim, quem quiser poderá aproveitar os festejos livremente, mesmo com risco de disseminação da virose.

CRIANÇAS

No início da pandemia covid-19 acreditava-se que as crianças eram imunes ao processo virótico. Hoje, diariamente são registrados casos suspeitos do coronavírus. Em Pau dos Ferros, ontem, duas crianças morreram com diagnostico de síndrome respiratória aguda