PROPINA

A CPI da Covid da Assembleia do RN ouviu depoimento de Paulo de Tarso Castro, dono da empresa que iria vender os respiradores ao Consórcio Nordeste, que confirmou o pagamento de propina a representantes da Secretaria Estadual de Saúde. O depoimento aconteceu em reunião secreta.

SAÚDE

A saúde, no Rio Grande do Norte, está um verdadeiro caos. Os corredores do Walfredo Gurgel estão superlotados e as ambulâncias permanecem estacionados no pátio, aguardando vaga para desembarque dos pacientes. Ho interior, os hospitais reclamam falta de repasse dos recursos do sus.

ATENDIMENTO

No plenário da Assembleia, a deputada Cristiane Dantas denunciou mais um caso de paciente que tem negado atendimento no Walfredo Gurgel. “A população quere atendimento digno, o mínimo que o SUS pode oferecer”, disse a deputada.

CAOS

A deputada Cristiane Dantes denunciou que a gestão da saúde é desastrosa. Há dívidas acumuladas com médicos, anestesistas, empresas terceirizadas, fornecedores de insumos e medicamentos, com hospitais privados, repasses aos municípios e com as cirurgias eletivas, concluiu.

DEMISSÃO

O deputado Nelter Queiroz (MDB) voltou a criticar a crise na saúde pública potiguar e sugeriu a demissão de Cipriano Maia, titular da Secretaria de Estado da Saúde Pública. E sugeriu que os deputados da Comissão da Saúde na ALRN visitem os hospitais públicos do RN.

REPRESENTANTE

O deputado estadual Kelps Lima tem se apresentado como legítimo representante de Bolsonaro na Assembleia e nessa posição trabalha sua candidatura a deputado estadual. Entende que seu trabalho em favor do governo federal é mais importante do que o do deputado federado General Girão.

DÓRIA

A vereadora Larissa Rosado foi surpreendida com um telefonema do governador de São Paulo, João Dória, que fez questão de parabeniza-la pessoalmente pelo sucesso do encontro do PSDB mulher, em Natal, na última segunda-feira.

SEGURANÇA

O Ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, vai repassar mais de R$ 25 milhões suplementares para a segurança pública estadual. Os recursos serão liberados até o final do mês e deverão ser aplicados na construção de unidades policiais.

FESTA DO BOI

A tradicional Exposição de Animais, Máquinas e Equipamentos Agrícolas do Rio Grande do Norte (Festa do Boi) será aberta amanhã, de forma presencial. A abertura oficial será amanhã e espera-se nessa 59ª edição a movimentação de R$ 50 milhões em negócios, em um público de 330 mil pessoas ao longo dos seus oitos dias.

CANDIDATURA

Além do ex-ministro Sérgio Moro e do ex-procurador Deltan Dallagnol, o ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa também quer ser candidato a presidente da República. Barbosa é considerado ex-super-ministro do Mensalão, uma espécie do pai do ódio contra o PT.