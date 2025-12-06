NOTAS DA REDAÇÃO

PRESIDÊNCIA

Na tentativa de estancar a disputa dentro da própria família, o ex-presidente Jair Bolsonaro anunciou a candidatura do seu filho, senador Flávio Bolsonaro, como seu candidato à presidência da República. Dos três possíveis candidatos – Flávio, Michelle e Tarcísio, o filho é em quem ele mais confia.

REAÇÃO

O primeiro movimento foi de apoio à decisão do ex-presidente Bolsonaro. Houve declarações de apoio dos mais próximos, mas não é o que a direita esperava. O senador Flávio será mais fácil de derrotar que o governador de São Paulo. Lula, comemora!

CANDIDATURA

Observadores da capital consideram que o vice-governador Walter Alves iniciou sua campanha como candidato a deputado estadual nas próximas eleições. Nessa condição, não poderá assumir o governo do estado, situação que o tornaria inelegivel para outro cargo, exceção da própria reeleição.

EZEQUIEL

O projeto futuro de Walter Alves está bem afinado com o do deputado estadual Ezequiel Ferreira de Souza. Pelos cálculos que estão projetando, a candidatura dos dois à Assembleia Legislativa possibilitará e elição de uma bancada majoritária na Casa e eleição do futuro presidente, no caso, o próprio Walter Alves.

AGRESSIVIDADE

Aconselhado por sua assessoria política, o secretário estadual de Fazenda e pré-candidato do PT ao Governo do Estado, Cadu Xavier, vai assumir comportamento mais agressivo. E iniciou alfinetando o estilo de atuação de alguns adversários, fazendo um contraponto ao que chamou de “político de TikTok”.

DEFESA

Cadú também passou a defender o governo Fátima Bezerra com maior ênfase. O secretário afirmou queo futuro governador encontrará a gestão em situação muito superior à encontrada em 2019. Ele disse que, no início do governo, havia salários atrasados, restos a pagar elevados e contabilidade desorganizada. “Hoje, o Rio Grande do Norte está entre as cinco melhores contabilidades do País”.

DIÁLOGO

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, defendeu o diálogo como instrumento para superar crises entre os Poderes e afirmou que a harmonia e a independência devem ser mantidas. Ele destacou que as divergências não podem interromper o diálogo institucional.

LEWANDOWSKI

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, será ouvido na reunião da CPI do Crime Organizado agendada para terça-feira (9), às 9h. Ele deverá compartilhar sua experiência no cargo sobre o enfrentamento das organizações criminosas.

CONCILIAÇÃO

Durante evento no Amapá na sexta-feira (5), Alcolumbre elogiou a “sensibilidade, compromisso e espírito público” de Lula por ações de ajuda ao Norte e Nordeste, o que foi interpretado pela mídia como um aceno de trégua ao Palácio do Planalto.

FEDERAÇÃO

O Tribunal Superior Eleitoral aprovou a alteração do nome do Partido da Mulher Brasileira (PMB) para Democrata e a criação da Federação Renovação Solidária, formada pelo Solidariedade e pelo Partido Renovação Democrática (PRD).