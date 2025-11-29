NOTAS DA REDAÇÃO

INVESTIGAÇÃO

O Ministério Público do RN abriu investigação para analisar os gastos da gestão Allyson Bezerra com publicidade e mídia institucional. Quer saber se os recursos pagos pela Prefeitura foram usados de forma correta, ou se podem ter servido para favorecer politicamente o prefeito durante o período eleitoral.

EMENDAS

A Polícia Federal (PF) realizou, ontem, operação para apurar supostos desvios em pavimentação de rodovias financiadas por emendas parlamentares. A investigação calcula que o prejuízo aos cofres públicos foi de R$ 22 milhões.

IMPLICADOS

Até o momento, não há mandatos contra deputados e senadores. Os alvos principais são empresas e pessoas com poder de gestão nos contratos. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Fortaleza (9) e Natal (2). A operação envolve 50 policiais federais.

NATAL

A PF cumpriu 11 mandados de busca e apreensão expedidos pelo STF, sendo nove em Fortaleza (CE) e dois em Natal (RN). Alvos da investigação são contratos do Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (DNOCS).

DESESTABILIZAÇÃO

Rumores de que o vice-governador Walter Alves poderá não assumir o Governo do Estado no próximo mês de abril, com a renúncia da governadora Fátima Bezerra, pode ter o objetivo de fragilizar a candidatura de Cadu Xavier ao governo do estado.

CORAGEM

Enquanto o vice-governador Walter Alves aparenta falta de coragem para assumir o governo, Allyson Bezerra, Rogério Marinho, Álvaro Dias e Styvenson Valentim, entre outros, estão lambendo a rapadura na expectativa serem eleitos para o cargo.

BUSCA

Uma operação do Ministério Público do Ceará (MPCE) realizada nesta sexta-feira (28) cumpriu 20 mandados de busca e apreensão em Fortaleza e no Rio de Janeiro para apurar indícios de formação de cartel no mercado de combustíveis da Capital.

AVALIAÇÃO

A proposta que obriga recém-formados a fazer um Exame Nacional de Proficiência em Medicina para obter registro nos conselhos regionais e exercer a profissão continua a dividir opiniões na Comissão de Assuntos Sociais do Senado.

FACULDADES

Atualmente, há 449 escolas médicas no Brasil. Na maioria das instituições de ensino privado, em 250 municipios, as mensalidades variam entre R$ 6 mil e R$ 16 mil,e 78% não contam com quantidade de leitos hospitalares adequados e em 72% não existe hospital de ensino.

DENGUE

A primeira vacina contra dengue em dose única do mundo, produzida no Brasil pelo Instituto Butantan, teve o registro aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), nesta quarta-feira (26). A expectativa é que as doses comecem a ser aplicadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em 2026.