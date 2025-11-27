NOTAS DA REDAÇÃO

FINANCEIRO

Para a oposição, o principal motivo pelo qual o vice-governador Walter Alves, que assumirá a titularidade no início de abril de 2026, é a situação financeira em que se encontra o Rio Grande do Norte. Preferiu não arriscar.

COMPROMISSO

Em todas as entrevistas concedidas, até o momento, Walter Alves tem reafirmado seu compromisso com a candidatura da atual governadora, Fátima Bezerra, ao Senado. É uma retribuição da correção da governadora durante todo seu mandato.

INVESTIMENTOS

Uma notícia favorável é que o STF homologou o acordo celebrado entre o Governo do Estado e a União, no âmbito da ação judicial proposta para assegurar a garantia necessária ao acesso aos recursos previstos no Programa de Equilíbrio Fiscal.

FÔLEGO

Esse acordo representa um fôlego financeiro relevante. Com ele, obras públicas serão destravadas, investimentos estarão garantidos e as pressões imediatas sobre o caixa da gestão de Fátima Bezerra serão aliviadas.

REPERCUSSÃO

O novo empréstimo terá efeito político imediato. A governadora Fátima poderá dar continuidade à recuperação das estradas e dar andamento a várias obras, concluídas ou iniciadas antes do ciclo eleitoral, impulsionando a base aliada.

BERNARDO

O médico e pré-candidato à reeleição, Dr. Bernardo, atualmente filiado ao PSDB decidiu se filiar ao MDB. A definição ocorreu durante reunião em Brasília com Walter Alves e o presidente nacional da legenda, Baleia Rossi.

REELEIÇÃO

O STF, em sessão de ontem à tarde, definiu que a substituição temporária do chefe do Poder Executivo pelo vice-prefeito, nos seis meses antes da eleição, por decisão judicial, não configura um novo mandato. Um alívio para os vices nem todo Brasil.

INDICAÇÃO

Jorge Messias, indicado pelo presidente Lula é considerado “tremendamente evangélico”. Por isso, ganhou o apoio de dois cabos eleitorais de peso na busca de apoio no Senado, os ministros André Mendonça e Kássio Nunes Marques.

APOIO

Segundo O Globo, os dois ministros do STF indicados por Bolsonaro estão ligando para os senadores defendendo a aprovação da escolha de Lula. Mendonça disse que Messias “não é militante”, e tem perfil técnico e religioso.