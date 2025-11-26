NOTAS DA REDAÇÃO

ESTRADA

Finalmente! A duplicação da BR-304 entrou na fase decisiva. A empresa que deverá executar o primeiro lote da obra foi oficialmente classificada, iniciando-se o prazo de cerca de 15 dias para esclarecimentos e recursos, conforme a lei.

IMPORTÂNCIA

A duplicação da BR-304 aumentará a segurança, reduzindo acidentes, fortalecerá a economia, com escoamento mais rápido, seguro e eficiente para setores como petróleo, sal, fruticultura, comércio e serviços, além de integrar regiões.

MUSEU

O Museu do Petróleo, localizado na Estação das Artes, foi reaberto ao público e estará aberto à visitação durante toda semana, com exposição interativa sobre a história do petróleo em Mossoró.

MUSEUS

Mossoró conta com quatro museus em diferentes seteores, Museu do Petróleo, Museu Histórico Lauro da Escóssia, Museu do Sertão Professor Benedito Vasconcelos Mendes e Museu de Paleontologia Vingt-un Rosado.

BOATOS

Para o chefe do Gabinete Civil, Raimundo Alves, não passam de especulações as divulgações de que o vice-governador Walter Alves poderia não assumir o Governo do Estado em 2026, quando da renúncia da governadora Fátima Bezerra.

CANDIDATURA

O ex-senador Jean Paul Prates estuda cuidadosamente sua próxima filiação partidária. No projeto, deverá escolher um partido onde possa fazer coligação com o PT e ser o 2º candidato ao lado de Fátima Bezerra.

FINANÇAS

A preocupação maior do vice-governador está relacionada à situação financeira do Estado. A notícia chegou ao conhecimento público após conversa com o deputado Tombo Faria, que teria ouvido essa preocupação por parte de Walter.

ESPECULAÇÃO

Outra especulação na capital do Estado é que o ex-prefeito de Natal, Álvaro Dias, deverá ser candidato a governador, substituindo o nome do senador Rogério Marinho. Para isso, deverá deixar o Republicanos e assinar ficha no PL.

PRISÕES

De Hermes da Fonseca até hoje, Bolsonaro é o 9º ex-presidente da República a ser preso. Antes dele, Fernando Collor, Michel Temer, Lula, Juscelino Kubitschek, Café Filho, Arthur Bernardes, Washington Luís e Hermes da Fonseca.