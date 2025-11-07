NOTAS DA REDAÇÃO

RADICALISMO

Com confortável maioria na Câmara Municipal, o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, não hesitou em dispensar o vereador Wiginis do Gás (UB) da base aliada, por não aceitar apoiar sua esposa Cinthia Pinheiro, candidata a deputada estadual.

DEMISSÕES

Allyson dizia ser contra oligarquias, mas exige apoio incondicional à candidatura da sua esposa a deputado estadual. Wiginis apoia Nina Sousa, esposa do prefeito de Natal à Câmara dos Deputados e ao deputado estadual Ivanilson Oliveira, candidato à reeleição. Por esse motivo, foi rifado pelo prefeito.

DEMISSÕES

É sabido por todos que os prefeitos sempre sustentaram o apoio dos vereadores por centenas de nomeações em cargos na administração municipal. Os indicados de Wiginis foram todos demitidos. O discurso é diferente da realidade.

RESPOSTA

O deputado Francisco do PT defendeu a governadora Fátima, e propôs à oposição um debate “à luz dos números”. O governo petista transformou um estado “caótico” em uma gestão com avanços em áreas estruturais, afirmou.

PAGAMENTOS

Francisco lembrou que o governo Fátima quitou quatro folhas salariais atrasadas, pagando mais de R$ 1 bilhão e estabelecendo um calendário fixo de pagamentos. “Não é um governo sem problemas, mas um governo com resultados”, lembrou.

ECONOMIA

O governo Fátima Bezerra investe em energia, segurança hídrica, meio ambiente e desenvolvimento social, quatro grandes eixos que sustentam seu crescimento. É o compromisso com o futuro. Uma lição para futuros governantes.

EMENDAS

Cada senador da República, destinou aos seus estados, R$ 68,5 milhões, conforme dados de 2025. Corrigindo os valores, em 8 anos de mandato, cada senador transferiu mais de meio bilhão, diretamente as suas bases eleitorais.

DEPUTADOS

Cada deputado terá R$ 37,3 milhões para emendas individuais. Em valores atualizados, nos quatro anos de mandato representa um total de 149,2, o que torna a luta desigual para os que disputarão mandato pela primeira vez.

DISPUTA

Em 2026 haverá renovação de 2/3 dos senadores, o que significa a eleição ou reeleição de dois parlamentares. Dos novos candidatos, a governadora Fátima Bezerra é a que tem mais condições estruturais de disputar com Styvenson e Zenaide.

JULGAMENTO

A Primeira Turma do STF começou a analisar hoje, no plenário virtual, os primeiros recursos de Bolsonaro e de outros seis réus do núcleo crucial do plano de golpe – Walter Braga Netto, Anderson Torres, Almir Garnier, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Alexandre Ramagem.