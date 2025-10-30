NOTAS DA REDAÇÃO

DESRESPEITO

Em sua primeira campanha para prefeito, Allyson Bezerra afirmou que as filas de cirurgia eram resultado da má gestão do prefeito anterior. 58 meses depois, reeleito, quer mais 8 meses para acabar com duas mil cirurgias represadas.

CALOTE

Supondo que o prefeito Allyson renuncie em abril para disputar o cargo de governador do estado, conforme a lei eleitoral, quem pode garantir que essas cirurgias serão realizadas? A promessa está parecida com calote político.

RETORNO

O prefeito de Mossoró retorna de viagem à China satisfeito com a promessa do presidente do União Brasil de que será candidato a governador pelo partido. Não precisava ter ido tão longe para conseguir essa garantia, já confirmada anteriormente por José Agripino.

NINA

A vereadora Nina Souza, casada com o prefeito de Natal, Paulinho Freire e exercendo o cargo de secretária municipal, descartou a possibilidade de ser candidata a vice-governador. “Se eu for candidata, será a deputada federal”.

VACINAÇÃO

Termina nesta sexta-feira (31) a Campanha Nacional de Multivacinação, focada nas crianças e adolescentes de até 14 anos de idade (14 anos, 11 meses e 29 dias), incluindo poliomielite e Covid-19.

DESMANTELAMENTO

A federação do União Brasil com os progressistas, a Federão União Progressista, deverá ser desfeita pelo desentendimento existente entre seus caciques. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, encaminhou pedido nesse sentido.

DESENTENDIMENTO

Caiado se desentendeu com o senador Ciro Nogueira, presidente do PP, que afirmou que o governador de Goiás não teria o apoio de Bolsonaro para disputar a presidência da República. Foi o bastante para precipitar o rompimento.

DISPUTAS

Ronaldo Caiado quer ser candidato à presidente da República pelo União Brasil, enquanto Ciro almeja ser candidato à vice, caso o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos – SP), tente a Presidência da República.

PATERNIDADE

O líder do PSB na Câmara, deputado Pedro Campos (PSB-PE), apresentou nesta quinta-feira (30) ao Colégio de Líderes, relatório ao Projeto de Lei que regulamenta a licença-paternidade, ampliando essa licença de cinco dias, para até 30 dias.

CPI

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou a instalação da CPI do Crime Organizado na próxima terça-feira. O Senado quer apurar a estruturação, expansão e funcionamento do crime organizado, com foco na atuação de milícias e facções. “É hora de enfrentar esses grupos criminosos com a união de todas as instituições do Estado brasileiro”, disse o senador Alcolumbre.

TRUMP

Para o presidente norte-americano, Donald Trump, a questão das exportações chinesas de terras raras aos Estados Unidos está “resolvida”. As restrições da China serão suspensas, garantiu o presidente americano, destacando também sua decisão de reduzir as tarifas sobre as importações chinesas aos Estados Unidos de 57% para 47%.