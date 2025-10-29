NOTAS DA REDAÇÃO

CASSAÇÕES

A Justiça Eleitoral, em menos de um ano da posse dos novos prefeitos, cassou os diplomas de oito mandatários. São eles os prefeitos de Francisco Dantas, Itaú, Equador, Lajes, Marcelino Vieira, Maxaranguape, Ouro Branco e Pedra Grande.

ALLYSON

Há exagero em afirmar que o prefeito Allyson Bezerra retornou da China com o aval de Antônio Rueda, presidente do União Brasil e de ACM Neto para sua candidatura a governador. Isso já estava definido por José Agripino, quem manda no partido no estado.

PESQUISAS

Candidato que se preza possui seu instituto de pesquisas, evitando depender das variações diferentes em cada apuração. Ontem, o instituto Media divulgou pesquisa com Allyson (33,2%) e Rogério (31,3%) na disputa pelo governo do RN.

CONSULT

Nova pesquisa Cons aponta que a vantagem do prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, sobre o senador Rogério Marinho (PL), está em queda. No terceiro levantamento do ano, a diferença entre os dois caiu para apenas 2,4 pontos percentuais.

NÚMEROS

Segundo a Consult Pesquisa, em levantamento realizado entre 23 e 27 de outubro, Allyson Bezerra tem 30,88% das intenções de voto e Rogério Marinho surge com 28,47% (empate técnico). Cadu Xavier, é o terceiro com 5,76%.

FILA

Enquanto em Mossoró, a fila de atendimentos à saúde continua crescendo, em Natal, a prefeitura conseguiu diminuir em 15% a espera por atendimentos em exames, conforme divulgado ne reunião da Câmara Temática da Saúde

POSSE

A governadora Fátima Bezerra vai hoje à Brasília participar da posse de Guilherme Boulos como novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Além da simbologia política, a nomeação de Boulos tem efeitos estratégicos

HOSPITAL

Mossoró caminha para ter o seu Hospital Universitário. Nada com a prefeitura municipal, mas uma parceria entre a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) e da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa).

HOSPITAIS

Atualmente, o RN conta com três hospitais universitários: Hospital Universitário Onofre Lopes e Maternidade Escola Januário Cicco, em Natal, e Hospital Universitário Ana Bezerra, em Santa Cruz.

MENSTRUAÇÃO

A Câmara dos Deputados aprovou ontem (28) o Projeto de Lei que garante licença de até 2 dias consecutivos por mês para mulheres que sofrem com sintomas graves associados ao fluxo menstrual. A matéria segue para o Senado.