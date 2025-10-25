NOTAS DA REDAÇÃO

IDEOLOGIA

Nas próximas eleições em nosso estado, os candidatos estão ideologicamente bem definidos. Rogério Marinho, bolsonarista, na extrema direita, Cadú Xavier, lulista, mais à esquerda e Allyson Bezerra, no centro.

SENADO

Na disputa para o Senado, já definidos, Fátima Bezerra representando a esquerda, Styvenson Valentim na extrema direita, Zenaide Maia, apoia Lula no plano federal, mas está com a direita em nível estadual. Carlos Eduardo no partido de sua conveniência.

CÂMARA

Atualmente, apenas dois deputados federais representam o lulismo, Natália Bonavides e Fernando Mineiro. Os demais, seis deputados, apoiam o bolsonarismo. Esse quadro tende a ser mantido nas próximas eleições.

CADU

Cadu Xavier, candidato a governador pelo PT, acredita que crescerá nas pesquisas com o apoio explícito do presidente Lula, que deverá participar da sua campanha. O projeto inicial é emplacar o segundo turno, pouco importando o adversário.

VICE

Carlos Eduardo espera o retorno do prefeito Allyson, que se encontra na China, para saber de compromisso para ser o candidato a vice-governador. Entende que com votações expressivas em Mossoró e Natal, o pleito se tornará mais fácil.

JOÃO MAIA

Allyson terá que superar dificuldade, pois havia combinado que a vaga de vice seria de Shirley Targino, presidente do PP Mulher no Estado. Nada que não possa ser resolvido, sempre com a ajuda de José Agripino.

CENTRÃO

Poderia ser impossível, mas a verdade é que o governo articula a formação de um “Centrão Lulista”. A ideia vem sendo costurado pela ministra Gleise Hoffmann, em parceria com o presidente da Câmara, Hugo Motta.

FEDERALIZAÇÃO

Todos os candidatos, de esquerda e de direita, tentarão federalizar o pleito do próximo ano. Com o país dividido entre bolsonaristas e lulistas, entendem que essa atitude beneficiará os candidatos que representarão os dois grupos.

ROGÉRIO

Acreditando na força do bolsonarismo, mesmo com seu líder maior estando inelegível, o senador Rogério Marinho radicaliza contra Lula, afirmando que ele não será reeleito em 2026, enquanto reafirma sua candidatura ao governo do RN.

DEFINIÇÃO

Para encerrar as especulações sobre os nomes que disputarão cargos em 2026, o senador Rogério adiantou que o Partido Liberal definirá a chapa majoritária ainda neste ano. Para o Senado, o nome de Styvenson Valentim está confirmado.

PETROBRAS

Enfrentando problemas financeiros inadministráveis, ao ponto da governadora Fátima determinar a antecipação do pagamento do ICMS, dá para entender o prejuízo para o RN com a saída da Petrobras do nosso estado.

PARALIZAÇÃO

Cerca de três mil poços estão parados, cada um responsável por cinco empregos. São 15 mil empregos perdidos, além dos royalties que deixaram de ser pagos. É importante a classe política lutar pela volta da empresa ao Rio Grande do Norte.