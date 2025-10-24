NOTAS DA REDAÇÃO

ALLYSON

A viagem à China, certamente, não trará apoio para melhorar a saúde em Mossoró. Por isso é que a ordem da administração municipal é transferir a culpa de todas as deficiências ao governo estadual.

UTIs

Rebatendo acusações de vereadores ligados ao prefeito de Mossoró, sobre a situação das UTIa em Mossoró, o secretário Alexandre Motta mostrou que, no início da administração Fátima, o Oeste e o Vale do Açú contavam com 9 leitos de UTI. Hoje são 54 só em Mossoró, e mais 10 em Assú.

EMERGÊNCIA

O Governo Federal reconheceu situação de emergência em 65 municípios do Rio Grande do Norte. O reconhecimento garante continuidade ao apoio nas ações emergenciais de convivência com a seca, além das ações voltadas à redução dos efeitos da seca às atividades econômicas.

PESQUISA

Um dado curioso na última pesquisa DataVero está no registro de votos para o Senado na cidade de Mossoró. Fátima está com26%, Styvenson com 24% e Zenaide com apenas 10%. Esse quadro deverá mudar mais adiante.

VIRADA

Pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta sexta-feira (24) revela que o desempenho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é aprovado por 51,2% dos brasileiros, enquanto seu índice de desaprovação é de 48,1%.

BANCADA

Há tempos existe grupos cristãos no Congresso Nacional, formados por Católicos e Evangélicos. O que se pretende agora é a oficialização de uma Bancada, inclusive com direito a votos nas reuniões de lideranças.

TRANSPARÊNCIA

O ministro Flávio Dino, do STF, entende que estados e municípios também terão que adotar medidas para garantir maior transparência e rastreabilidade na execução de emendas indicadas por deputados estaduais e vereadores.

CENTRÃO

A ministra Gleisi Hoffmann e o presidente da Câmara, Hugo Motta, se reuniram com o PP e terão encontros com União Brasil, Republicanos e PSD para renegociar cargos no governo. O objetivo é reorganizar a base aliada.