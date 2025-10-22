NOTAS DA REDAÇÃO

TRANSFERÊNCIA

TRANSFERÊNCIA

O apoio do presidente Lula aos candidatos por ele apoiados no Rio Grande do Norte, será de grande importância nas eleições de 2026. Hoje, segundo pesquisa da Sensatus, o potencial dessa transferência de votos é de 62,57%.

CANDIDATURAS

Mantida a proporção, as candidaturas de Fátima Bezerra ao Senado e Cadu Xavier ao governo serão largamente beneficiadas. Por outro lado, a mesma pesquisa mostra que 65,2 % dos entrevistados não votariam em candidatos de Bolsonaro.

ICMS

O Governo do Rio Grande do Norte antecipou a cobrança do ICMS de outubro para três grupos de empresas: as beneficiárias do Proedi, atacadistas e centrais de distribuição, que agora terão de pagar 50% do imposto devido até 28 de outubro.

CASSAÇÃO

O Tribunal Regional Eleitoral do RN cassou os mandatos do prefeito de Itaú, Francisco André Régis Júnior e do vice-prefeito Paulo Fernandes Maia, acusados de abuso de poder político e econômico na campanha.

DEFICIENTES

Em quatro anos, o número de mesárias e mesários que se autodeclaram com deficiência mais do que dobrou: passou de 2.395 nas Eleições de 2020 para 5.944 no último pleito, de acordo com dados do Cadastro Eleitoral.

MULHERES

A maioria foi de mulheres (57,36%), enquanto os homens representaram 42,64%. Entre as deficiências mais comuns entre os mesários, está a de locomoção (1.465), seguida pela deficiência visual (1.049) e pela auditiva (693).

BAGAGEM

A CCJ do Senado aprovou nesta quarta-feira 22, Projeto de Lei que estabelece que passageiros de voos nacionais e internacionais poderão transportar gratuitamente até 10 quilos de bagagem de mão, com dimensões padronizadas.

PETROBRAS

A Petrobras reduziu o preço da gasolina para as distribuidoras em 4,9%. Esse é a segunda queda no ano. a redução acumulada no ano é de R$ 0,31 por litro, ou seja, 10,3%.

BOLSONARO

Como era esperado, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados decidiu, por 11 votos favoráveis e 7 contrários, arquivar a representação contra o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por quebra de decoro parlamentar.

EXTRADIÇÃO

O Ministério Público da Itália emitiu ontem, terça-feira (22) parecer favorável à extradição da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP).A informação foi confirmada pela Advocacia-Geral da União (AGU).

