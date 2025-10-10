NOTAS DA REDAÇÃO

AGRIPINO

O ex-senador José Agripino tem sido o maior incentivador da candidatura do prefeito Allyson Bezerra ao governo do estado. Desde então, tem orientado Allyson em sua conduta como candidato, agendando compromissos e procurando apoios políticos.

SURPRESA

É possível que tenha sido uma declaração estratégica, mas Agripino surpreendeu ao declarar, ontem, que ninguém pode fechar qualquer chapa eleitoral antes das definições do quadro nacional. Até o momento, Allyson não tem conseguido unir as oposições.

ALIADOS

A oposição tem vários nomes para a disputa governamental em 2026. Agripino agrada a todos ao afirmar: “A gente conversa com todo mundo, discute cenários e aponta caminhos. Mas não dá para fechar candidaturas sem ver o rumo da eleição presidencial. a vai influenciar bastante no plano local”.

CHINA

O prefeito de Mossoró viajará à China, onde permanecerá por cerca de 15 dias. Participará de curso de formação em gestão pública e tecnologia. Com foco em inteligência artificial, segurança, energias renováveis e infraestrutura.

POSSE

Com a presença do senador Rogério Marinho, assumirá hoje, a presidência municipal do Partido Liberal, o empresário Jorge do Rosário, que disputará uma cadeira à Assembleia Legislativa nas eleições do próximo ano.

MOBILIZAÇÃO

Como pré-candidato a deputado estadual, Jorge do Rosário pretende transformar sua posse em ato político de repercussão. Além do senador Rogério, convidou deputados federal e estadual, prefeitos, vereadores e lideranças políticas do estado.

DUPLICAÇÃO

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes publicou o aviso de licitação referente ao primeiro lote das obras de duplicação da BR-304. ​As obras deverão ser iniciadas até dezembro, com previsão de conclusão em um prazo de dois anos.

RICOS

O presidente Lula e o ministro Fernando Haddad radicalizaram na posição da direita em derrotar projetos de reforma tributária e afirmam que a oposição não quis taxar os ricos. No RN, seis deputados votaram contra taxar bilionários, bets e bancos.

VOTOS

Somente os deputados Fernando Mineiro e Natália Bonavides votaram a favor da MP alternativa ao IOF. Benes Leocádio, Carla Dickson, General Girão, João Maia, Robinson Faria e Sargento Gonçalves votaram contra a medida.

OPORTUNIDADES

O Movimento pela Equidade Racial (Mover) está disponibilizando mais de 2 mil bolsas de estudo em diferentes áreas do conhecimento para profissionais negros do Rio Grande do Norte. As inscrições para campanha podem ser feitas pelo site do Movimento.