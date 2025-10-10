Duplicação BR304
Destaques

NOTAS DA REDAÇÃO

AGRIPINO

O ex-senador José Agripino tem sido o maior incentivador da candidatura do prefeito Allyson Bezerra ao governo do estado. Desde então, tem orientado Allyson em sua conduta como candidato, agendando compromissos e procurando apoios políticos.

SURPRESA

É possível que tenha sido uma declaração estratégica, mas Agripino surpreendeu ao declarar, ontem, que ninguém pode fechar qualquer chapa eleitoral antes das definições do quadro nacional. Até o momento, Allyson não tem conseguido unir as oposições.

ALIADOS

A oposição tem vários nomes para a disputa governamental em 2026. Agripino agrada a todos ao afirmar: “A gente conversa com todo mundo, discute cenários e aponta caminhos. Mas não dá para fechar candidaturas sem ver o rumo da eleição presidencial. a vai influenciar bastante no plano local”.

CHINA

O prefeito de Mossoró viajará à China, onde permanecerá por cerca de 15 dias. Participará de curso de formação em gestão pública e tecnologia. Com foco em inteligência artificial, segurança, energias renováveis e infraestrutura.

POSSE

Com a presença do senador Rogério Marinho, assumirá hoje, a presidência municipal do Partido Liberal, o empresário Jorge do Rosário, que disputará uma cadeira à Assembleia Legislativa nas eleições do próximo ano.

MOBILIZAÇÃO

Como pré-candidato a deputado estadual, Jorge do Rosário pretende transformar sua posse em ato político de repercussão. Além do senador Rogério, convidou deputados federal e estadual, prefeitos, vereadores e lideranças políticas do estado.

DUPLICAÇÃO

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes publicou o aviso de licitação referente ao primeiro lote das obras de duplicação da BR-304. ​As obras deverão ser iniciadas até dezembro, com previsão de conclusão em um prazo de dois anos.

RICOS

O presidente Lula e o ministro Fernando Haddad radicalizaram na posição da direita em derrotar projetos de reforma tributária e afirmam que a oposição não quis taxar os ricos. No RN, seis deputados votaram contra taxar bilionários, bets e bancos.

VOTOS

Somente os deputados Fernando Mineiro e Natália Bonavides votaram a favor da MP alternativa ao IOF. Benes Leocádio, Carla Dickson, General Girão, João Maia, Robinson Faria e Sargento Gonçalves votaram contra a medida.

OPORTUNIDADES

O Movimento pela Equidade Racial (Mover) está disponibilizando mais de 2 mil bolsas de estudo em diferentes áreas do conhecimento para profissionais negros do Rio Grande do Norte. As inscrições para campanha podem ser feitas pelo site do Movimento.

 

 

Deixe um comentário