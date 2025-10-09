NOTAS DA REDAÇÃO

FAKE

O jornalista Túlio Lemos classifica a dupla formada pela senadora Zenaide Maia e pelo prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, como grupo alternativo de “oposição fake”. E explica que Allyson finge ser oposição, mas tem atitude de governista enrustido. Zenaide Maia, em Brasília, faz parte da base aliada do presidente Lula.

CARGOS

A governadora Fátima Bezerra sancionou a lei estadual nº 794/2025, que institui o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) dos funcionários da Educação do Rio Grande do Norte. O Projeto de Lei enviado pelo Governo do Estado foi aprovado por unanimidade pela Assembleia Legislativa e sancionado integralmente pela governadora, sem alterações.

RETIRADA

Agora é definitivo! Ao pedir que seu nome não seja mais incluído nas pesquisas eleitorais, o atual vice-governador, Walter Alves deixa muito claro que não será candidato a governador nas próximas eleições. “Vou assumir em abril e terminar o mandato de governador”. Tenho compromisso com a candidatura de Fátima Bezerra ao Senado.

ANISTIA

Após participar da “Caminhada pela Anistia”, em Brasília, o senador Rogério Marinho, líder da oposição no Senado, defende que “a anistia é o instrumento para reconstruir pontes e devolver dignidade a brasileiros perseguidos. Sem ela, não há pacificação nem reconciliação possível. É hora de justiça, é hora de agir!”. E conclui, “Brasil quer os inocentes liberados”.

AGRESSIVIDADE

Pela experiência política que possuem, os ex-prefeitos de Natal e ex-deputados estaduais, Carlos Eduardo e Álvaro Dias precisam baixar o tom nas críticas pessoais de um contra o outro. O eleitor merece mais respeito e o palavreado não está compatível com a história de nenhum dos dois.

INSS

Foi cumprido em Mossoró mandado de busca e apreensão, expedido pelo STF, com o objetivo de aprofundar as investigações e esclarecer a prática de crimes como inserção de dados falsos em sistemas oficiais, constituição de organização criminosa e atos de ocultação e dilapidação patrimonial.

DEVOLUÇÃO

1.783 famílias do RN deverão devolver R$ 4,6 milhões recebidos indevidamente do Auxílio Emergencial, segundo levantamento do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS). A devolução dos valores se dá em casos de inconsistências como: vínculo de emprego formal; recebimento de benefício previdenciário; renda familiar superior ao limite legal; ou outros casos de pagamento indevido.

BRASIL X EUA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) divulgou hoje, quinta-feira (9) os avanços no diálogo com os Estados Unidos sobre o tarifaço e informou que o secretário de Estado americano, Marco Rubio, fez uma ligação para o chanceler Mauro Vieira. Os entendimentos estão prosperando.

PESQUISA

Nova pesquisa do instituto Quaest revela que Lula lidera em todos os cenários, seja no primeiro ou segundo turno, para as eleições de 2026. Conforme o instituto, os resultados são semelhantes aos dois últimos levantamentos, de agosto e setembro deste ano. A pesquisa foi realizada entre os dias 2 e 5 de outubro, com 2.004 entrevistas presenciais.

EMPRESAS

No ranking anual dos Melhores Empregadores do Mundo, entre 900 empresas que se destacam pelo ambiente de trabalho e pelas oportunidades de crescimento na carreira, salário e benefícios oferecidos a Forbes classificou a Petrobras no 119º lugar, Banco do Brasil, em 268º; a Embraer, em 274º; Gerdau, em 358º; Vale, em 449º; Nubank, em 527º; Natura & Co, em 547º; Banco Bradesco, em 592º; Votorantim, em 632º; e Braskem, em 883º.

CANDIDATURA

Às vésperas de completar 80 anos, o ex-ministro da Casa Civil e histórico dirigente do PT, José Dirceu, anuncia que voltará às urnas em 2026. Dirceu afirma que a nova candidatura é um pedido direto do presidente Lula (PT). Ele diz que vai pedir votos como forma de “justiça” e “reparação” pelas injustiças sofridas.