NOTAS DA REDAÇÃO

DEMAGOGIA

Tema principal de discursos de Allyson Bezerra era o endividamento público de Mossoró, mesmo com os cofres cheios de dinheiro. Somente nos oito meses de 2025, Allyson aumentou em mais de R$ 100 milhões. Em seu governo, a dívida aumentou em 161%.

AFASTAMENTO

Admitindo-se a possibilidade de renúncia, para disputar o governo do Estado, Allyson vai jogar essa bomba nos braços do vice-prefeito Marcos Medeiros, que não terá como acusar Allyson desse desmando, como o atual prefeito fez com a ex, Rosalba Ciarlini.

ESTRADAS

Fátima Bezerra ficará conhecida como a “Governadora das Estradas”. Depois de mais de 10 anos sem recuperação, sua administração não somente irá recuperar toda malha viária estadual e, de quebra, serão iniciadas obras de duplicação da BR 304, trecho Mossoró-Natal.

ROMPIMENTO

Na festa dos Mártires, em São Gonçalo do Amarante. houve a demonstração pública do rompimento entre a senadora Zenaide Maia e a governadora Fátima Bezerra. Com o prefeito do município, seu esposo, optaram pelo distanciamento da governadora.

REELEIÇÃO

Zenaide Maia tem insistido no apoio à candidatura do prefeito de Mossoró ao governo do Estado, enquanto Fátima anunciou que seu candidato seria o petista Cadu Xavier. A senadora sabe que a governadora será sua principal concorrente na disputa pelo Senado.

ENERGIA

O Senai-RN está formando profissionais qualificados na área de Energias Renováveis, em programa tecnológico nessa área. Oferece curso que prepara profissionais para atuar no desenvolvimento, instalação, operação e manutenção de sistemas sustentáveis, como solar e eólico.

BOLSONARO

Aliados de Jair Bolsonaro dizem que o ex-presidente afirmou ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que concorda em apoiar seu nome como seu candidato à Presidência da República em 2026.

EXIGÊNCIAS

O ex-presidente Bolsonaro impôs duas condições para o apoio a Tarcísio de Freitas como candidato a presidente da República. Quer que Michelle Bolsonaro esteja na vice e a de que o governador de São Paulo seja capaz de unir os partidos de centro e de direita.

ENTREVISTA

Em sua coluna em O Globo, o jornalista informa que o ministro Alexandre de Moraes deu sinal verde para que Jair Bolsonaro seja entrevistado no podcast “Café com Ferri”, apresentado pelo investidor Rafael Ferri, ex-Traders Club.

PRISÃO

O ministro Alexandre de Moraes, encaminhou à PGR requerimento feito pelo deputado Lindbergh Farias, do PT, e pela deputada Talíria Petrone, PSol-RJ, solicitando prisão preventiva de Eduardo Bolsonaro, além da suspensão de seus benefícios parlamentares.