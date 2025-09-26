NOTAS DA REDAÇÃO

SENADO

O ex-senador Jean Paul Prates deverá sair do partido dos trabalhadores e filiar-se ao PDT. Deseja disputar uma cadeira ao Senado, mas o PT não abre espaço, permitindo que ele dispute somente o cargo de deputado federal. Prates quer voltar ao Senado.

RESSENTIMENTO

A verdade é que o ex-senador Jean Paul ficou ressentido com o governo Lula, desde que foli demitido da presidência da Petrobrás, que considerou um ato injustificado, Sob influência do chefe da Casa Civil e do ministro de Minas e Energia.

CANDIDATURA

Com o rompimento político da senadora Zenaide Maia, que apoia Lula em Brasília e Allyson (União Brasil) no Rio Grande do Norte, a governadora Fátima Bezerra torce para que o ex-prefeito Carlos Eduardo seja o segundo candidato ao Senado na chapa situacionista.

IERN

Na instalação do Governo em Mossoró, ontem, a governadora Fátima assinou a ordem de serviço para a construção do novo Instituto Estadual de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação do Rio Grande do Norte (IERN) de Mossoró. obra, orçada em R$ 16 milhões.

SAÚDE

A fila das cirurgias eletivas, em Mossoró, passa de 2.000 pacientes mesmo com a Prefeitura Municipal aumentado o pagamento aos serviços prestados pela SAMA de R$4.138.815,00, em 2020 para R$29.412.425,00 em 2024, o problema se agrava a cada dia que passa.

ROYALTIES

Em 2025, municípios potiguares situados em áreas de exploração mineral já recolheram quase R$ 5 milhões em recursos, que podem ser utilizados em políticas públicas pelos gestores. O número já se aproxima do total de 2024, que foi de R$ 5,14 milhões.

MUNICÍPIOS

Entre as cidades mais beneficiadas no Estado estão Currais Novos (R$ 1,8 milhão), Baraúna (R$ 689 mil), Parnamirim (R$ 624 mil), João Câmara (R$ 218 mil) e Equador (R$ 167 mil).

APROVAÇÃO

Pesquisa Pulso Brasil-Ipespe mostra que a aprovação do STF aumentou de 43% para 46% após o julgamento de Jair Bolsonaro (PL) e dos envolvidos na trama golpista. A desaprovação, caiu cinco pontos em relação ao levantamento anterior, feito em julho: de 49% para 45%.

CAPITAL

A Câmara dos Deputados aprovou a transferência simbólica da capital do Brasil para Belém, entre os dias 11 e 21 de novembro, enquanto durar a 30º Conferência das Nações nb Unidas sobre mudança do Clima (COP30).

PODERES

O texto permite a transferência dos poderes Executiva, Legislativo e Judiciário de Brasília para a capital paraense. Os atos e despachos do presidente da República e dos ministros de Estados assinados no período da COP30 serão datados na cidade de Belém.