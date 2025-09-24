NOTAS DA REDAÇÃO

PESQUISA

Nova pesquisa realizada pela Exatus Consultoria e Pesquisa, o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra lidera com 39,4%, seguido por Rogério Marinho com 27,4% e Cadú 6.9%. O levantamento ouviu 2.029 eleitores entre os dias 18 e 21 de setembro, em todo o estado.

SENADO

Na mesma pesquisa, voto estimulado, o senador Styvenson Valentim (PSDB) aparece como favorito com 35,5% da preferência, seguido pela governadora Fátima Bezerra (PT), com 14,2%, e pela senadora Zenaide Maia (PSD), com 7,7% e Carlos Eduardo 7,1%.

PRESIDÊNCIA

Mesmo inelegível, o ex-presidente Bolsonaro foi pesquisado, perdendo para Lula por 40,8% as 31,3%. Na simulação com o governador de São Paulo, Lula tem 38,9% enquanto Lula permanece no primeiro lugar, com 38,9%.

ESTRADAS

O Governo do Rio Grande do Norte lançou, nesta terça-feira (23), a segunda etapa do Programa de Recuperação de Rodovias Estaduais, com investimento previsto de R$ 621 milhões para recuperar 665 quilômetros de estradas em diferentes regiões do estado.

CASSAÇÃO

A Justiça Eleitoral da 52ª Zona, em São Bento do Norte, cassou os diplomas do prefeito de Pedra Grande, Pedro Henrique de Souza Silva, e do vice, Agricio Pereira de Melo, por abuso de poder político e econômico, conduta vedada e propaganda eleitoral antecipada.

OPOSIÇÃO

O vereador Dr. Cubano, que nunca foi oposição, entregou-se de vez ao prefeito Allyson. Ligado ao vice-governador Walter Alves, o vereador Cabo Deyvison assumiu o posto de líder da oposição na Câmara Municipal de Mossoró, e o vereador Jailson Nogueira como vice-lider.

AGRIPINO

Como era de se esperar, o ex-senador José Agripino será o presidente regional da Federação União Progressista (UPB) no Rio Grande do Norte. O partido terá o prefeito de Mossoró, Allyson bezerra, como candidato a governador nas eleições de 2026.

SAÚDE

O secretário de Saúde do RN, Alexandre Motta, defende que para garantir a regularidade no fornecimento de medicamentos e insumos à população, na Unidade Central de Agentes Terapêuticos (Unicat), necessita aumentar o orçamento destinado à saúde em mais 2%.

TENTATIVA

Enquanto no Brasil, se discute que tentativa de golpe não pode ter punição, nos Estados Unidos, júri concluiu que Ryan Routh, que pretendia matar Trump no ano passado deverá ser condenado a prisão perpétua. O detalhe é que foi apenas uma tentativa de assassinato.

OBSTRUÇÃO

Como pré-candidato a governador do Rio Grande do Norte, o senador Rogério Marinho está errado ao recomendar à bancada de oposição no Senado a permanecer em obstrução na votação da MP que concede energia de graça para os pobres.

BOLSONARO

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), barrou a indicação do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) para a liderança da minoria. O objetivo era beneficiar o deputado que, como líder, teria ausência justificada, sem efeitos administrativos. ONU

A ex-ministra do Exterior da Alemanha, Annalena Baerbock é a presidente dos trabalhos da Assembleia Geral da ONU. Todos os anos, um novo presidente dos trabalhos é eleito a partir de um dos cinco grupos geográficos representados no órgão.

IMPREVISIBILIDADE

O presidente americano Donald Trump afirmou nesta terça-feira (23/9) que o presidente uiz Inácio Lula da Silva (PT) é “um cara legal” e disse que os dois mandatários devem se encontrar na semana que vem. Foi uma surpresa geral.