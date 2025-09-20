NOTAS DA REDAÇÃO

CANDIDATURA

Jean Paul Prates deverá ser candidato ao Senado. Ex-senador e ex-presidente da Petrobrás, deverá trocar de legenda, possivelmente PcdoB e PV, fazendo dobradinha com Fátima Bezerra, substituindo a senadora Zenaide Maia que ocupou essa posição em eleição anterior.

NATÁLIA

A deputada federal Natália Bonavides faz parte do grupo de parlamentares do PT, Psol e PSB, que entrou com um mandado de segurança no STF solicitando a anulação de toda deliberação derivada da votação da PEC nº 3/2021, chama da ‘PEC da Blindagem’.

POLITICAGEM

Erram alguns comunicadores em ressaltar que a construção da imagem de Santa Luzia em Mossoró não pode contar com a participação dos políticos. A política é exercida por cada cidadão na vida em sociedade, na vida nas cidades. A tentativa de proibição é politicagem.

UNIÃO

O projeto de construção da imagem da padroeira de Mossoró é uma ideia que une os católicos locais. Qualquer cidadão que tenha condição de participar para esse objetivo deve ser ouvido e ajudar de alguma maneira.

CNBB

A CNBB divulgou nesta semana onde questiona “Quem protegerá a sociedade brasileira das incongruências do próprio Congresso Nacional? “A sociedade deve permanecer atenta e vigilante, cobrando de cada representante do seu estado”.

DESCULPAS

Quatro deputados federais de diferentes partidos pediram desculpas aos eleitores em suas redes sociais. Alegaram arrependimento por votar a favor da PEC da blindagem, aprovada na Câmara na última terça-feira (16). Após seus votos a favor, eles foram cobrados por eleitores.

TRAIÇÃO

Os deputados Pedro Campos (PSB-PE), Merlong Solano (PT-PI), Thiago de Joaldo (PP-SE) e Sylvie Alves (União-GO) pediram desculpas e acusaram o presidente da Câmara de trair as bancadas, com a inclusão do voto secreto em votações de punição de parlamentares.

DEPUTADOS

Em números atuais, mais de cem deputados escaparão da punição, caso a PEC da Blindagem seja confirmada no Senado. Fácil justificar a pressa da sua aprovação quando submetida a votação na Câmara dos Deputados.

COAÇÃO

A deputada federal Silvye Alves afirmou ter sido coagida para votar a favor da Proposta de Emenda à Constituição nº 3/2021, conhecida como PEC da Blindagem e diz que vai deixar a legenda. A parlamentar argumentou que foi “forçada” a votar a favor da proposta.

UNIÃO

O União Brasil endureceu e exigiu a saída de todos os filiados, sem exceção, da administração do Governo Lula. Não apenas os ministros, mas também os ocupantes de cargos de segundo e terceiro escalões. O ministro Celso Sabino, do Turismo, será o primeiro a ser afastado.